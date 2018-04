A Milano la prima casa d' Europa stampata in 3D

Eman presenta in anteprima live il suo nuovo album - prime tappe a Roma e Milano : già in rotazione radiofonica, in digital download e su tutte le piattaforme streaming "Icaro", primo singolo estratto dal nuovo album di prossima pubblicazione del cantautore. COSENZA -Nel brano, scritto e composto dallo stesso Emanuele "Eman" Aceto e prodotto da Mattia "SKG" ...

SOPRAVVIVE A 50 ARRESTI CARDIACI IN SEI GIORNI/ Milano - mamma salva con intervento record mai eseguito prima : Un caso gravissimo, una alterazione di cellule impazzite nel cuore causavano ARRESTI CARDIACI ogni 15 minuti in una donna napoletana, salvata con un intervento mai eseguito prima(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 15:04:00 GMT)

Tangenti sanità Milano - il primario Romanò risponde al gip : ultimo interrogatorio di garanzia : Auspica di essere presto “interrogato dai pm”, Carlo Luca Romanò, primario dell’ospedale Galeazzi arrestato sei giorni fa assieme ad altri tre medici, al direttore sanitario del Cto-Pini, Paola Navone, e all’imprenditore Tommaso Brenicci nell’inchiesta milanese su presunte Tangenti nella sanità. Romanò oggi è stato sentito (ultimo dei sei arrestati) dal gip Teresa De Pascale e, come si è limitato a dire il suo legale, l’avvocato ...

Milano - ecco la prima casa al mondo stampata in 3D : È stata inaugurata a Milano , in centro città, la prima casa casa in cemento stampata in 3D che sarà esposta in occasione del Fuorisalone . Si tratta di una casa di circa 100 metri quadrati , con zona ...

Milano - Claudia Terzi : «Sconti pendolari - prima tocca ai treni poi alle autostrade» : così dura la vita del pendolare lombardo - in treno o in auto, poco importa - da meritare un premio economico. Sarà una delle prime azioni della giunta Fontana: un voucher destinato a chi si muove per ...

Tangenti sanità Milano - il primario Calori risponde al gip : “Nessun conflitto di interesse” : Nessun conflitto di interesse, nessuna corruzione. Per Giorgio Maria Calori, il primario del Cto-Pini di Milano, arrestato tre giorni fa nell’inchiesta milanese su presunte Tangenti nella sanità assieme ad altre cinque persone, non c’era “alcun conflitto di interessi” tra il suo ruolo e i suoi rapporti, anche societari, con l’imprenditore Tommaso Brenicci, arrestato. Lo ha sostenuto lo stesso primario, ora sospeso, in oltre ...

Tangenti sanità Milano - primario del Pini : leciti rapporti con imprese - : durato tre ore l'interrogatorio di garanzia di Giorgio Maria Calori che ha negato qualsiasi conflitto di interessi tra il suo ruolo e i suoi rapporti con l'imprenditore Brenicci, finito in carcere. Ai ...

Mahindra KUV100 - presentata a Milano la prima CitySUV : Lungo 370 cm. con un frontale accattivante e grintoso (vagamente ispirato ai SUV d’oltremanica). Posizione di guida rialzata. Abitacolo spazioso, un po’ plasticoso, ma ampio e ben vivibile. Il motore moderno 3 cilindri a benzina mFalcon G80, 1.2 litri a iniezione multipoint MPFi con doppia fasatura variabile VVT, Euro 6, per una potenza di ben 82CV a 5500 giri/minuto e una coppia massima di 115 Nm a 3500-3600 giri/minuto. Trazione ...

Milano - scandalo sanità Arrestati quattro primari : erano soci dei fornitori : E per realizzare il loro progetto avevano portato dalla loro parte nientemeno che un ex procuratore della Repubblica, uno dei magistrati prestati alla politica in nome della trasparenza: Gustavo ...

Milano - tangenti nella Sanità : 6 arresti tra cui 4 primari : Il nucleo della polizia tributaria della Guardia di Finanza di Milano ha arrestato oggi sei persone: due primari dell'ospedale Galeazzi, due primari del Pini, un direttore sanitario e un imprenditore del settore delle apparecchiature sanitarie. Quest'ultimo è finito direttamente in carcere, mentre gli altri tre, tutti medici, sono agli arresti domiciliari. Sono tutti accusati di corruzione.L'inchiesta che ha portato a questi sei arresti è ...

Milano sanità choc : tangenti al Pini e al Galeazzi - 4 primari ai domiciliari Video : Una nuova inchiesta scuote il sistema sanitario lombardo. Stavolta sono finiti ai domiciliari quattro primari di due ospedali milanesi il Galeazzi ed il Pini ed un direttore sanitario. Un imprenditore, Tommaso Brenicci, invece, è finito in manette: è l'amministratore di cinque societa' che operano nel settore delle apparecchiature ortopediche ed elettromedicali. Per tutti l'accusa è di corruzione. Risulta indagato anche un Gustavo Cioppa, ...

