A Milano la corsa a ostacoli italiana più partecipata

Milano - cagnolini lanciati da un’auto in corsa : uno finisce sotto un trattore : Milano, cagnolini lanciati da un’auto in corsa: uno finisce sotto un trattore I due cuccioli, probabilmente lanciati da un’auto in corsa, erano chiusi in due sacchi neri. Per uno non c’è stato nulla da fare Continua a leggere

Basket - Serie A - corsa al primato : Brescia non molla Milano e Venezia : Tre vittorie negli ultimi otto giorni tengono Brescia in scia alla capolista Milano e ai campioni d'Italia di Venezia. Brescia torna nei playoff a distanza di oltre vent'anni dall'ultima apparizione. ...

Olimpiadi 2026 - 7 paesi in corsa : l'Italia corre con Torino - Cortina e Milano : Sono sette i paesi che hanno fatto pervenire al Cio la manifestazione d'interesse a ospitare i Giochi invernali del 2026. Per l'Italia ci sono le candidature di Cortina, Milano e Torino che dovranno ...

Milano e Torino in corsa per le Olimpiadi 2026. Ma il Coni gioca d'attesa : Il primo passo olimpico della 'città di Milano/Torino' verso i Giochi invernali del 2026 è stato fatto. Il Coni ha indicato infatti ieri al Cio la candidatura per 'ottemperare alla scadenza formale ...

Milano - i barconi dei Navigli all'asta : la corsa dei 7 possibili compratori : Chi se li prende? Era questo il dubbio amletico che serpeggiava in Comune dopo che Palazzo Marino aveva messo all'asta i quattro barconi-ristoranti sequestrati sui Navigli , più un quinto che sarà ...

Olimpiadi Invernali 2026 : Italia - è partita la corsa. Tra Milano - Torino e il Veneto : chi la spunterà? Malagò incontra Bach : La corsa all’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026 è già lanciata, il 10 settembre 2019 (a Milano) il Cio deciderà quale Paese potrà ospitare la rassegna a cinque cerchi e in Italia c’è grande fermento. Giovanni Malagò procede con i piedi di piombo dopo lo scotto di Roma 2024 ma nell’aria c’è un po’ di ottimismo. Ieri il numero 1 dello sport Italiano si è recato a Losanna per parlare con Thomas Bach, ...

Milano-Sanremo - programma e dove seguire la diretta tv della corsa Video : La #Milano-Sanremo è una delle classiche più attese nel mondo del #Ciclismo. Domani, sabato 17 marzo, i corridori affronteranno questa importante manifestazione. Il percorso conta 291 km con partenza da Milano, via della Chiesa Rossa, alle ore 10.10 circa. L'arrivo, invece, è previsto a Sanremo tra le 16,30 e le 17,30. L'andamento della classicissima sara' determinato non solo dalla variabilita' di velocita' dei corridori, ma anche dalle ...

Milano - rinnovo dei treni per i pendolari. La Lombardia perde la corsa tra regioni : Le mire di Ferrovie dello Stato. La posizione netta del neogovernatore Attilio Fontana. E i pendolari lombardi che nel frattempo viaggiano su carrozze trentennali. Torna ad aprirsi la discussione ...

Domenica 25 marzo StraMilano la corsa più famosa d’Italia : Grandi runner e amatori, famiglie e appassionati di sport, adulti e bambini, tutti insieme Domenica 25 marzo per la Stramilano

Milano-Sanremo 2018 - la mina vagante Vincenzo Nibali. Lo Squalo può far saltare la corsa tra Cipressa e Poggio : Vincenzo Nibali può essere una mina vagante alla Milano-Sanremo che si correrà sabato 17 aprile. Lo Squalo non è sicuramente tra i grandi favoriti della vigilia ma dall’alto della sua classe è in grado di poter fare saltare il banco, magari mettendo in scena uno dei suoi proverbiali attacchi o inventandosi qualche azione delle sue, uno dei numeri che ci hanno fatto emozionare nel corso degli ultimi anni. Dal vincitore del Tour de France ...

PolimiRUN 2018 - torna la corsa del Politecnico di Milano : Ci sono buone probabilità che il prossimo 20 maggio Milano sia “invasa” da oltre 12 mila runners che, indossando una maglia verde chiaro come segno distintivo, attraverseranno le strade della capitale meneghina nella terza edizione di PolimiRUN, la corsa organizzata dal Politecnico di Milano. Una gara competitiva e una corsa amatoriale di 10 km, che inizierà dal Campus Bovisa La Masa e terminerà in Piazza Leonardo da Vinci, proprio ...

StraMilano 2018 - torna la corsa più amata dai runner : lo scorso anno 60mila in gara : L'appuntamento è il 25 marzo per la 47esima edizione, madrina Justine Mattera. Il Comune: "Misure di sicurezza importanti, presentatevi in anticipo"