A marzo mercato Ue auto -5 | 2% | Fca -8%

Mercato europeo - Brusca frenata a marzo : -5 - 2% : Il Mercato automobilistico europeo subisce una decisa frenata a marzo dopo i segnali di rallentamento lanciati nel mese precedente. Con 1.836.960 vetture, le immatricolazioni nell'area Ue+Efta sono calate del 5,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando comunque la domanda aveva raggiunto il massimo storico per il terzo mese dell'anno. La maggior parte dei principali mercati del Vecchio Continente hanno registrato andamenti ...

Appalti : Oice - in frenata mercato sola progettazione a marzo : Roma, 17 apr. (AdnKronos) – Dopo l’ottimo risultato di febbraio a marzo il mercato prende una pausa: le gare per servizi di sola progettazione rilevate nel mese sono state 250 (di cui 48 sopra soglia) per un importo di 34.899.764 euro, rispetto al mese di febbraio il numero cala del 26,5% e il loro valore del 40,6%, rispetto a marzo 2017 -25,4% in numero e +2,2% in valore. E’ quanto emerge dai dati dell’Osservatorio Oice ...

USA - delude il mercato del lavoro a marzo : L'economia statunitense crea meno posti di lavoro del previsto a marzo, dopo il buon avvio di anno. Nel mese in esame sono state aperte 103 mila buste paga nei settori non agricoli , non-farm

Mercato auto - a marzo in Italia vendite in calo del 5 - 75%. Scendono del 1 - 55% nel primo trimestre 2018 : TORINO - A marzo in Italia sono state vendute 213.731 auto, il 5,75% in meno dello stesso mese del 2017. Nel trimestre le immatricolazioni sono state 574.130, in calo dell'1,55% rispetto...

Auto - mercato Italia -5 - 75% a marzo : 21.23 Brusca frenata delle immatricolazioni Auto a marzo. Lo riferisce la Motorizzazione che il mese scorso ha registraun calo del 5,75% rispetto a marzo 2017 A febbraio 2018 sono state invece immatricolate 182.102 Autovetture, con una variazione di -1,22% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. A marzo le immatricolazioni avevano fatto registrare un andamento sostenuto e pari a +18,16%. Per il gruppo Fca a marzo vendite giù del ...

Moto - mercato Italia rallenta a marzo : ANSA, - TORINO, 3 APR - Il maltempo rallenta la vendita delle due ruote in Italia. A marzo, dopo un primo bimestre positivo, le immatricolazioni di scooter e Moto sono state 19.686, in calo del 14,4% ...

Mercato auto - a marzo battuta d'arresto per le vendite : meno sei per cento" : ... certifica la fase di riflessione del Mercato dando corpo alla più classica delle riduzioni di propensione agli acquisti legata al ciclo della politica'.

