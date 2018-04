A Bari | il 28 aprile | il Premio internazionale di Letteratura “Lucius Annaeus Seneca”

Bari - corteo di San Nicola : dal 19 aprile via ai casting per figuranti e acrobati : ... le acrobate e performers Ada Ossola, Maria Agatiello e Paola Quistini con le quali in passato ho condiviso numerosi progetti in tutto il mondo. Posso inoltre anticipare la preziosa collaborazione ...

13 aprile - Flavio Oreglio al Forma per l'ultima di Risollevante Cabaret Teatro 2018 - Bari : Affronto tematiche legate all'economia, alla sanità, alla religione, al razzismo, allo scontro generazionale, che sono tutti aspetti legati a questo momento di criticità ". I caratteristici monologhi ...

12/14 aprile- GIANNI CIARDO E FRANCO FERRANTE - IL BATTERISTA AMERICANO PAUL WERTICO E DARIO VERGASSOLA A Bari : 12/04/2018 TRE NUOVI SPETTACOLI AL TEATRO POLIFUNZIONALE ANCHECINEMA DI BARI. TRA GLI OSPITI ANCHE IL BATTERISTA AMERICANO PAUL WERTICO, GIA' COMPONENTE STORICO DEL PAT METHENY GROUP. GIOVEDI' 12 ALLE 21 "CROCI L'ALBA DEL ...

7 8 aprile - FRANCESCA MICHIELIN : IO NON ABITO AL MARE a Maglie - Lecce - e Bari : Inizio Spettacoli Ore : 21.00 Apertura Porte Ore : 19.30 Tipologia di Posto: POSTO UNICO Prezzo Biglietto: € 28,75 compreso diritti di prevendita I biglietti per questi spettacoli sono disponibili in ...

7 8 aprile - Generic Animal + Rhò in concerto e Vittorio Continelli "Discorso sul mito" al Mat di Terlizzi - Bari - : ... attraverso il dialogo costante tra le diverse arti: workshop, mostre, eventi, presentazioni, incontri con gli artisti, proiezioni, concerti, spettacoli teatrali, residenze artistiche. Il tutto ...

Bari - Gianni Colajemma torna al Barium con 'U' apparolamend' : spettacoli dal 7 al 29 aprile : Il cerimoniale della promessa di matrimonio in salsa barese torna in scena al teatro Barium: dal 7 a l 29 aprile riecco "U apparolamende", la brillante commedia di Bartolomeo Sciacovelli, rielaborato ...

Lotto/ Estrazioni 10eLotto e Superenalotto : numeri vincenti 5 aprile - l’11 a Bari e i superfortunati : Estrazione del Lotto e SuperenaLotto del 5 aprile: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.41/2018: ultime notizie, la Smorfia e nessun Jackpot. I numeri super fortunati(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 14:06:00 GMT)

Week-end del 7 e 8 aprile 2018 : gli eventi a Bari e provincia : Lo spettacolo di teatro-scienza per piccoli e per grandi con Poseidone, la terrificante Medusa con la capacità di pietrificare gli uomini al solo sguardo, e poi in alto, tra pianeti, stelle e ...

5 6 aprile - La compagnia Archè in FARSE di Vito Maurogiovanni al teatro Di Cagno di Bari : Gli spettacoli sono: "L'appuntamento" e "Meste Peppe ù Varvir" Un parroco e la sua parrocchia, il salone di un barbiere. Sono questi alcuni dei protagonisti dei due atti unici di Vito Maurogiovanni. ...

Rcs : da aprile Barigelli condirettore de La Gazzetta dello Sport : Milano, 13 mar. (AdnKronos) – Andrea Monti rafforza la sua squadra con l’ingresso di Stefano Barigelli come condirettore de La Gazzetta dello Sport. Dal 2 aprile, inizierà a lavorare al quotidiano. Nato a Roma nel 1959, laureato in storia del Risorgimento, Barigelli ha iniziato a Paese Sera per passare in seguito a Il Messaggero. Chiamato dal Corriere della Sera, è diventato poi vicedirettore vicario a La Gazzetta dello Sport. ...

Bari Bif st : torna dal 21 al 28 aprile l'International Film Festival : Ormai consolidata la sezione Cinema & Scienza , patrocinata dal CNR e organizzata con l'Università Aldo Moro, il Politecnico di Bari e il Goethe Institut, vede quest'anno al centro sette documentari ...