8 regole alimentari da seguire durante l’allattamento al seno

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Congratulazioni, neomamme: dopo nove mesi di gravidanza, ora siete in due! Dopo avere passato l’ultimo periodo a fare attenzione a quello che mangiavate (no al sushi, no al mojito, no al prosciutto crudo e a tante altre cose buone), ora se avete optato per l’allattamento al, vi sono due notizie, una buona e una cattiva: la cattiva è che dovrete continuare a fare attenzione a come vi alimenterete, ma potrete tornare a mangiare tutto, con moderazione, ovviamente (e questa è quella buona!). LEGGI ANCHEBianca Balti: «Io allatto sempre» «Ci sono molti miti da sfatare riguardo l’alimentazione delle neomamme – spiega Jennifer Tender, pediatra – In realtà, le mamme non dovrebbero sentirsi limitate nella loro dieta o costrette a modificarla, alimentarsi non deve diventare un’ossessione o fonte di paura. Se vi sorgono dubbi o domande riguardo un determinato cibo o ...