“50 infarti in sei ore” Il cuore matto di Katia | 29 anni e una figlia appena nata Il

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Ventinove, originaria di Napoli ma residente a Roma. Una vita apparentemente normale e spensierata messa a rischio all’improvviso, però, da uncompletamente impazzito mentre si trovava in vacanza, durante le festività pasquali, a San Giorgio a Cremano. Prima soccorsa da sua madre a casa (che per una coincidenza pochi giorni prima aveva seguito un corso di rianimazione), poi ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale Boscotrecase, quindi curata in rianimazione. Infine trasferita al policlinico San Donato di Milano, dopo un volo organizzato nei minimi dettagli dalla rete dei soccorsi campani, per raggiungere uno dei pochi centri specializzati in Italia in elettrofisiologia, come riportato sulle pagine de Il Messaggero. Ad attenderla un altro medico campano, Carlo Pappone, beneventano, tra i maggiori esperti al mondo nel fronteggiare ildi. Una ...