3T Frascati Sporting Village | Tagliaferri | ok la B femminile

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Roma – Un gruppo quasi “sperimentale” dove sono presenti ragazze con poca esperienza pallanuotistica e in alcuni casi molto giovani. Il gruppo della serie Bdel 3Tha centrato nello scorso fine settimana la sua seconda vittoria stagionale. Imponendosi ad Anzio sul Meeting Genzano per 5-2 al termine di una partita molto ben giocata. “All’andata avevamo perso e questo è già un segnale del nostro percorso di crescita – dice coach Federica–. Una gara ben condotta in cui vanno fatti anche i complimenti al portiere Elena Arion. Inoltre anche in questa occasione erano presenti nel gruppo due elementi dell’Under 13, vale a dire Elisa Pacifici e Benedetta Timpano. Sono convinta che per queste giovanissime la convocazione in una categoria “dei grandi” sia un forte stimolo a cercare di migliorare oltre ad un’ottima occasione di fare ...