11 elementi chiave di Frostpunk in un imperdibile video

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Dopo aver stupito tutti con il fantastico This War of Mine (un gioco sulla guerra che ci mostra il conflitto attraverso gli occhi dei civili innocenti), 11 bit Studios non si è di certo adagiata sugli allori. La software house punta infatti a proporre un city builder originalissimo e dal potenziale incredibile.ci trasporta di peso in un mondo post-apocalittico senza pietà, in cui tutto è coperto dai ghiacci e l'unica speranza di salvezza consiste in una gigantesca fornace intorno alla quale sviluppare la nostra città. Il gioco in uscita su PC il 24 aprile si fonda su parecchitipici del genere ovviamente ma allo stesso tempo propone un focus sugli aspetti morali che stanno dietro alla gestione di una comunità in uno scenario così spietato.In attesa dell'uscita ufficiale gli sviluppatori hanno condiviso un nuovoche ci presenta 11 "fatti" al centro di ...