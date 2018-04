Zingaretti | non dimentichiamo mai rastrellamento Quadraro

Il consigliere regionale M5S Davide Barillari : "Zingaretti non è Renzi - con lui la collaborazione funziona" : Zingaretti "non è Renzi" e ha vinto le regionali del Lazio "perché è riuscito ad apparire come lontano dal Renzismo". A sottolinearlo, intervenendo a Radio Cusano Campus, è il consigliere regionale M5S Davide Barillari. "In 3 mesi - ha aggiunto - dobbiamo capire se su temi importanti come la sanità e i trasporti riusciamo a costruire qualcosa con la Giunta Zingaretti. Questo rapporto finora sta funzionando, per ...

Parisi : “Zingaretti non ha la maggioranza” : Stefano Parisi, leader di Energie per l’Italia, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia”, condotta da Gianluca Fabi e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sulle consultazioni di Zingaretti per trovare una maggioranza in Regione Lazio. “L’agenda di lavoro presentata da Zingaretti è incompleta e ripercorre esattamente il programma elettorale del centrosinistra ...

Regione Lazio - strappo di Leu : 'Non entriamo in giunta - Zingaretti ci ha ignorati' : 'Liberi e uguali del Lazio ritiene che non ci siano le condizioni politiche per la partecipazione alla giunta regionale'. Così in una nota i coordinatori di LeU Lazio Angelo Fredda e Piero Latino. '...

Lazio - ecco la giunta Zingaretti c'è Bonaccorsi - Leu non decide : Nicola Zingaretti ha varato la giunta, con tre giorni di anticipo rispetto ai piani. Il vice sarà Massimiliano Smeriglio (Formazione). Al Bilancio è stata confermata Alessandra Sartore....

Attesa e dialogo con tutti - la strategia di Zingaretti : "Ma non sarò l'anti-Renzi" : La sinistra del Pd contro l'ipotesi Boschi alla vigilanza Rai Dopo la sua discesa in campo per la leadership Pd, annunciata via intervista 4 giorni dopo la batosta elettorale, Nicola Zingaretti si è ...

Palozzi : Zingaretti non sottovaluti problema accessibilità ospedali per disabili : Roma – Palozzi: Nel Lazio situazione complicata su accessibilità ospedali per soggetti con problemi motori Roma – Di seguito la nota di Adriano Palozzi, consigliere... L'articolo Palozzi: Zingaretti non sottovaluti problema accessibilità ospedali per disabili proviene da Roma Daily News.

Virginia Raggi - “innominata” dal Pd ma non da Zingaretti/ Incontro con il governatore : “C'è convergenza” : Virginia Raggi, “innominata” dal Pd ma non da Zingaretti. Incontro con il governatore del Lazio: “C'è convergenza”, fanno sapere i due. Le ultime notizie sulla sindaca di Roma(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 19:07:00 GMT)

"Zingaretti? Noi dal notaio non ci andiamo". Intervista a Roberta Lombardi : convergenza sui temi o sfiducia in Aula : Roberta Lombardi sta lavorando alle prime proposte da presentare in Regione. Risponde al telefono ed esclama: "Guardi, nel Lazio non ci sono né manovre né intrecci con il centrodestra".Si racconta di un'intesa tra M5S e centrodestra per far cadere il governatore Nicola Zingaretti, non è così? Dimissioni di massa e nuovo voto?È una cosa che non esiste. Noi dal notaio non ci andiamo, quel metodo appartiene a ...

Primarie Pd - Renzi non ci sarà. Pronti Calenda e Zingaretti - Vvox : Emblematico a tal proposito è l'attacco di Luca Lotti , ministro dello sport, ai dissidenti che chiedono la testa di Renzi , in particolare Orlando ed Emiliano, e che a suo dire sono risultati ...

Pd - Zingaretti : ci sarò anche alle primarie - non escludo nulla : Roma, 9 mar. , askanews, 'Io ci sarò' per il Pd 'anche alla primarie, non escludo nulla'. Così il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, in un'intervista a Repubblica fa il punto su quanto ...

Pd : 'Renzi non si ricandida'. Zingaretti : 'Pronto per le primarie' : Tensione nei Dem in vista della Direzione di lunedì, e il rieletto governatore del Lazio scende in campo e, sull'intesa con M5s è chiaro: 'Restiamo all'opposizione'. Scambio di battute al vetriolo fra ...

Zingaretti ha vinto ma non ha la maggioranza. E ora cerca il dialogo con M5S : La linea dura di FdI, lo stop di Stefano Parisi, l'apertura al dialogo del M5s. Lo scenario che potrebbe presentarsi in Consiglio regionale al neo-rieletto governatore del Lazio Nicola Zingaretti, che a breve comporrà anche il puzzle della giunta, sembra prendere una forma. "Il mio atteggiamento sarà di apertura, verifica e disponibilità all'ascolto", aveva affermato ieri il presidente, che al momento, numeri alla mano, non ...

