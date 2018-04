Zayn Malik credeva che avrebbe amato Gigi Hadid per sempre

Zayn Malik parla di Niall Horan e del successo del suo album : “Siamo come fratelli - ci supportiamo a vicenda” (audio) : Zayn Malik parla di Niall Horan durante un'intervista a AMP Radio: reduce del rilascio di un nuovo singolo, l'ex membro degli One Direction ha ricordato i suoi compagni di viaggio, ora solisti anche loro. Nel corso di un breve intervento radiofonico con l'emittente statunitense, Zayn ha rivolto parole particolarmente affettuose agli ex colleghi e amici degli One Direction, mandando in visibilio i fan della band e dei rispettivi componenti. ...

Zayn Malik : secondo i fan la ragazza del video di “Let Me” assomiglia a Gigi Hadid : Today is the day! Come promesso, giovedì 12 aprile Zayn Malik ha pubblicato il suo nuovo singolo “Let Me”. Inutile dire che i fan dell’ex One Direction hanno accolto la nuova canzone e il video che l’accompagna nel migliore dei modi, mandando subito l’hashtag #LetMe in cima ai trend topic di Twitter. via GIPHY Sbirciando tra i commenti del fandom, alcuni in particolare hanno colpito la nostra attenzione: secondo ...

Audio - testo e traduzione Let me di Zayn Malik - il nuovo singolo dal 2° album da solista : Let me di Zayn Malik è il nuovo singolo dell'ex cantante degli One Direction. Il brano anticipa il secondo disco di inediti dell'artista che, dopo l'addio alla boyband anglo-irlandese, sta lavorando da mesi alle canzoni che verranno rilasciate con il nuovo disco, il secondo della sua carriera da solista. Let me di Zayn Malik è atteso per oggi, giovedì 12 aprile, e sarà disponibile dalle ore 14.00 (ora italiana) in digital download in tutto il ...

In arrivo il nuovo singolo di Zayn Malik : passione - vendetta e seduzione nel secondo album da solista (teaser) : Il nuovo singolo di Zayn Malik è pronto: l'ex cantante degli One Direction sta per rilasciare un nuovo progetto discografico, ed ha annunciato domenica mattina un'importante novità! Nei giorni scorsi il cantante ha cancellato ogni fotografia, post e video presente sul proprio account Instagram, mandando quindi i fa in visibilio, che ad un certo punto non hanno più potuto consultare il suo profilo social. Oggi la risposta all'enigma: Zayn ha ...

Gigi Hadid e Zayn Malik : la modella ha messo mi piace a uno degli ultimi post del cantante : Che la storia non sia definitivamente chiusa e ci aspettino nuove puntate della saga degli Zigi? [arc id=”070c3370-9255-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Zayn Malik e Gigi Hadid hanno annunciato di essersi lasciati tre settimane fa, per la profonda delusione dei tanti fan della coppia. Nei loro messaggi assicuravano di essere rimasti in ottimi rapporti, ma fino ad oggi non c’erano stati scambi di sorta tra i due. Adesso però la modella ...

L’uscita del nuovo album di Zayn Malik slitta a causa della rottura con Gigi Hadid : gli ultimi aggiornamenti : L'uscita del nuovo album di Zayn Malik potrebbe ritardare di qualche mese: dietro questa decisione, ci sarebbe proprio la fine della relazione del cantante con la modella Gigi Hadid. L'ex membro degli One Direction sta lavorando al secondo album da solista da almeno 18 mesi: il progetto discografico farà seguito a Mind Of Mine, pubblicato nel 2016. Naturalmente, per tutto questo tempo Zayn è stato ispirato dall'amore per Gigi e dalla ...

Zayn Malik lascia gli One Direction - tre anni fa l’annuncio che sconvolse i fan : quanto è cambiata la carriera del cantante? : Zayn Malik lascia gli One Direction: giunse tre anni (25 marzo 2015) fa il comunicato ufficiale che sanciva il definitivo abbandono del cantante, in pieno tour mondiale. Tra il 2014 e il 2015, gli One Direction hanno portato in giro per il mondo l'On The Road Again Tour, a supporto del loro quarto album in studio Four. Durante lo svolgimento della tournée mondiale, Zayn ha lasciato la band durante diverse tappe in alcune città, a causa di un ...

Zayn Malik - dopo Gigi Hadid una casa nuova : dopo meno di una settimana dalla rottura (consensuale) con la modella Gigi Hadid, Zayn Malik ha deciso di ricominciare partendo dalle basi, ovvero cambiando casa. L’ex One Direction ha comprato un attico da 10,69 milioni di dollari a New York, nel quartiere di Soho, come riportato dal New York Post. LEGGI ANCHELa villa di Michelangelo Buonarroti è in vendita La proprietà è stata acquistata attraverso l’agenzia immobiliare Drop Zed ...

Zayn Malik si è fatto biondo - le foto : Zayn Malik e Gigi Hadid, è finita Zayn Malik conferma la rottura con Gigi Hadid. Tornato single dopo l'addio a Gigi Hadid, Zayn Malik ha deciso di dare un taglio con il recente passato. Cambiando look. L'ex One Direction si è fatto biondo, come dimostrato su Instagram, scatenando le giovani fan tra favorevoli e contrarie.prosegui la letturaZayn Malik si è fatto biondo, le foto ...

Zayn Malik : ecco l’incredibile casa che ha comprato dopo la fine con Gigi Hadid : Mentre ti stai ancora riprendendo dalla rottura tra Zayn Malik e Gigi Hadid, il cantante si sta preparando a traslocare: ha infatti comprato un super appartamento a New York. [arc id=”4f866238-93d1-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Gli ZiGi hanno annunciato di essersi lasciati lo scorso 13 marzo con due messaggi via social e proprio lo stesso giorno Zayn ha sborsato 10,7 milioni di dollari per acquistare la sua nuova casa con quattro camere ...

La rottura di Zayn Malik e Gigi Hadid - il cantante distrutto dalla fine della storia? Le ultime indiscrezioni : Zayn Malik e Gigi Hadid si sono lasciati da pochi giorni, rottura annunciata da entrambi attraverso i rispettivi canali social. La coppia formata dall'ex membro degli One Direction e la modella, infatti, ha fatto sapere della fine della loro storia tramite Twitter, un annuncio che ha sconvolto i fan su tutto il web. La notizia, naturalmente, ha impazzato sui social network e sulle riviste ...

Zayn Malik disperato : è ancora innamorato di Gigi Hadid : Zayn Malik e Gigi Hadid tornano insieme? Ultimi gossip e news È passata una settimana da quando Zayn Malik e Gigi Hadid hanno annunciato la loro rottura e l’ex cantante degli One Direction sta soffrendo parecchio. Secondo quanto riporta l’Hollywood Life, l’artista è ancora innamorato della modella e non riesce a dimenticarla facilmente. A quanto […] L'articolo Zayn Malik disperato: è ancora innamorato di Gigi Hadid ...

Nuovi tatuaggi di Zayn Malik tre anni dopo gli One Direction : pura estetica o un inizio importante all’orizzonte? : Nuovi tatuaggi di Zayn Malik hanno mandato in visibilio i fan, e dato inizio alle teorie sul futuro discografico dell'ex membro degli One Direction. Il cantante, già ben ricoperto di tatuaggi su tutto il corpo, ha di recente postato alcune fotografie su Instagram, che ritraggono due Nuovi tatuaggi: un fiore sulla nuca, e un numero probabilmente simbolico sul collo. Non è chiaro a cosa possa riferirsi la rosa dietro la nuca, piuttosto il ...

Gigi Hadid ha un messaggio (per Zayn Malik?) : Gigi Hadid, 22 anni, rientra nella sua casa newyorchese a Soho, dopo un servizio fotografico. La super modella è single e questi scatti sono i primi che arrivano dopo la rottura da Zayn Malik. Lei, nascosta dietro un paio di occhiali neri, appare serena. In mano stringe lo smartphone la cui cover lancia un messaggio. «I social network nuociono gravemente alla salute mentale», fa sapere Gigi, 39 milioni di follower via Instagram, dal retro del ...