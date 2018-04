Yuji Horii spiega perché Dragon Quest XI non è un open world

eurogamer

(Di martedì 17 aprile 2018) I giochisono stati piuttosto popolari negli ultimi anni. Anche Nintendo, ad esempio, si è avventurata ino regno con l'apprezzatissimo Zelda: Breath of the Wild con grande successo. Se un franchise di vecchia data può abbracciarea tendenza,non può farlo un altro? Come riporta GoNintendo,sembra una serie che potrebbe "abbracciare" l'idea, ma, a quanto pare,11 non è un gioco. Il creatore del gioco,, ciil:"Se stai andando verso un mondo completamente aperto, c'è ovviamente un costo di sviluppo collegato, che influisce su dove passi il tuo tempo. Se, ad esempio, vuoi andare a pescare da qualche parte, allora dovrai impegnarti molto nello sviluppo di un sistema di pesca. Sentivo che, piuttosto che diffondere il nostro impegno su una vasta gamma di cose, sarebbe stato meglio concentrare tutto sulla ...