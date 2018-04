Yescapa | l’app per il camper sharing arriva in Italia

laragnatelanews

(Di martedì 17 aprile 2018) La mobilità condivisa sta conoscendo una rapida crescita nel mondo, e poche settimane fa abbiamo visto come anche inqueste soluzioni accessibili, generalmente, attraverso una semplice app per smartphone, continuano ad attirare l’attenzione del pubblico tanto da spingere 18 milioni dini a provare almeno uno dei servizi presenti sul mercato, dal caral car pooling, fino al bike o scootere persino il bus. Chi vuole muoversi in città senza essere proprietario di un veicolo può contare su moltissime soluzioni differenti, ma adesso finalmente approda anche inuna soluzione destinata ai viaggiatori che vogliono organizzare in libertà le proprie vacanze, scegliendo di muoversi sunoleggiati da privati cittadini. Si tratta di, piattaforma digià disponibile in altri paesi d’Europa. Il progetto nasce in ...