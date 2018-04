Yakuza 6 è finalmente disponibile per PS4

eurogamer

(Di martedì 17 aprile 2018) Dal 2005, Kazuma Kiryu, il Dragone di Dojima, una delle poche leggende dellarimaste, ha superato ostacoli e controversie che avrebbero messo a dura prova anche gli uomini più tosti. Ora, a 48 anni con una famiglia adottiva da proteggere, è arrivato alla fine della sua avventura. Vivete la conclusione della storia di Kiryu e scoprite cosa è disposto a fare per la sua famiglia in6: The Song of Life,in versione fisica e digitale su PlayStation 4 e già recensito sulle nostre pagine. Se avete bisogno di rinfrescare la memoria sull'universo di, visitate il sitoExperience , che è stato appena aggiornato con il capitolo finale del fumetto interattivo died i dettagli finali della timeline e le mappe dei personaggi.