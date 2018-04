Xiaomi Mi A1 si aggiorna con le patch di sicurezza di aprile

Xiaomi Mi Home finalmente supporta la lingua italiana con il nuovo aggiornamento : finalmente dopo un aggiornamento l’applicazione Xiaomi Mi Home supporta la lingua in Italiano che sicuramente ci aiuterà a gestire meglio i dispositivi smart dell’azienda cinese.Buone notizie per tutti i possessori italiani di un accessorio o di un dispositivo smart per la casa marchiato Xiaomi: l’azienda cinese ha rilasciato ieri un aggiornamento per la sua applicazione Mi Home che adesso supporta pure la lingua ...

Aggiornamenti in roll out per HTC U11 Life - Sony Xperia L2 - Lenovo Moto Z - NVIDIA SHIELD Tablet - Nokia 3 - Xiaomi Mi A1 - Samsung Galaxy A5 (2016) - A8 (2018) - S8 e S8 Plus : Anche oggi è tempo di Aggiornamenti per HTC U11 Life, Xiaomi Mi A1, Sony Xperia L2, Lenovo Moto Z, NVIDIA SHIELD Tablet, Nokia 3, Samsung Galaxy A5 (2016), A8 (2018), S8 e S8 Plus. Curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? L'articolo Aggiornamenti in roll out per HTC U11 Life, Sony Xperia L2, Lenovo Moto Z, NVIDIA SHIELD Tablet, Nokia 3, Xiaomi Mi A1, Samsung Galaxy A5 (2016), A8 (2018), S8 e S8 Plus proviene ...

Xiaomi Mi A1 si aggiorna : ecco finalmente le patch di sicurezza di febbraio : Con un po' di ritardo rispetto alle tempistiche solite, sono in roll out finalmente le nuove patch di sicurezza per Xiaomi Mi A1, che così si mette al passo dei dispositivi supportati direttamente da Google. L'articolo Xiaomi Mi A1 si aggiorna: ecco finalmente le patch di sicurezza di febbraio è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.