Williams | Fed | | inflazione a 2% o sopra nel 2018-2020

Fed New York sceglie John Williams come nuovo presidente : Williams, 55 anni, ha trascorso gran parte della sua carriera alla Fed, ed è considerato di opinioni moderate sulla politica monetaria. In alcuni recenti commenti, ha sostenuto i tre o quattro ...

Tennis - Indian Wells : Federer e Venus Williams in semifinale : La 20enne, n.19 del mondo, si è liberata facilmente, in meno di un'ora di gioco, della ex numero uno del mondo Angelique Kerber. La tedesca ha dovuto arrendersi con il punteggio di 6-0 6-2. Nella ...

Tennis - Indian Wells : Venus Williams batte la sorella Serena. Federer agli ottavi : Il numero uno del mondo , nonché campione in carica , 5 le affermazioni complessive per lui qui: dal 2004 al 2006 e nel 2012 prima del trionfo di dodici mesi fa, , ha superato di slancio il serbo ...