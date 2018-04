Whirlpool - Schmidt : "L'Italia è un mercato chiave" : L'Italia è un mercato chiave per il gruppo Whirlpool . Lo assicura Norbert Schmidt , vicepresidente Whirlpool Emea, in occasione di Eurocucina 2018.

Whirlpool - Schmidt : "Oltre 4% vendite annuali investite in R&D" : Nuova la gamma di forni a vapore di Hotpoint che aprono un nuovo mondo di possibilità culinarie. Hotpoint lancia anche un frigo-congelatore built-in da 70 cm, con una capacità di ben 400 litri, e ...

Whirlpool - Schmidt : "Oltre 4% vendite annuali investite in R&D" : Milano, 17 apr. (AdnKronos) - "Whirlpool investe oltre il 4% delle vendite annuali in ricerca e sviluppo per alimentare continuamente l'innovazione". Così Norbert Schmidt, vicepresidente Whirlpool Emea, Operazioni di mercato, Prodotti e marchi, presentando a Eurocucina 2018 le ultime innovazioni di