Whirlpool con ultime novità a Eurocucina 2018

Whirlpool : Arcuri - licenziamenti congelati fino a fine anno : Roma, 2 mar. (AdnKronos) - "Le lettere di licenziamento sono state congelate fino a fine anno". La conferma che la vertenza su Embraco si avvii ad una soluzione di mediazione arriva dall'Ad di Invitalia, Domenico Arcuri che ha lasciato l'incontro in corso al ministero dello Sviluppo economico tra si

Whirlpool : Fiom - noi non firmiamo licenziamenti - si lavora a congelamento : Roma, 2 mar. (AdnKronos) - "Deve essere chiaro che la Fiom non firmerà nessun licenziamento. Non lo ha mai fatto e non lo farà mai". E' Lino La Mendola, della Fiom Torino, a dettagliare la posizione delle tute blu della Cgil prima dell'avvio dell'incontro al ministero dello Sviluppo economico sulla

Whirlpool - Tajani : "Licenziamenti vanno contro economia sociale di mercato" : La 'stella polare' dell'Ue è 'l'economia sociale di mercato' e la Embraco, licenziando 497 lavoratori nello stabilimento di Riva di Chieri per trasferire la produzione in Slovacchia, non fa 'né politica industriale né politica ...

Whirlpool - Bolognesi - Fiom - a Bruxelles : "Con licenziamenti Embraco si rovina la reputazione" : Con la gestione della vicenda Embraco, che chiude la fabbrica di Riva di Chieri, nel Torinese, per trasferire la produzione dei compressori per frigoriferi in Slovacchia licenziando 497 persone in ...

Embraco - contatti tra Calenda e Ceo di Whirlpool per cercare soluzioni - : In seguito ai colloqui il responsabile del gruppo americano avrebbe deciso di occuparsi personalmente del dossier sullo stabilimento torinese dell'impresa brasiliana

Embraco : contatti Calenda-ceo Whirlpool : ANSA, - ROMA, 28 FEB - Nei giorni scorsi - secondo quanto apprende l'ANSA - ci sono stati contatti fra il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda e il ceo del gruppo americano Whirlpool Marc ...

Whirlpool - l'economista : 'Ue armonizzi regimi fiscali' : 'Direi proprio di no: gli ultimi dati -conferma Schivardi- ci dicono che c'è stato un leggero aumento degli investimenti esteri in Italia e, del resto, l'economia di mercato è in continua ...

Whirlpool : Calenda - basta con vertici inutili - ora verifica su aiuti Stato (2) : (AdnKronos) – “Ora si tratta di lavorare sott’acqua seriamente e di risolvere questo problema a brevissimo – sottolinea il ministro – Il tempo limite è dato dalla procedura di mobilità, quindi fino a fine marzo. Siamo già partiti, il mio staff ci sta lavorando, io stesso ci sto lavorando. Aggiorneremo i sindacati in settimana”.“Continuiamo a combattere. Il mio impegno è in prima persona, tutto quello che ...

Whirlpool : Calenda - basta con vertici inutili - ora verifica su aiuti Stato : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – “verificare che non ci siano stati aiuti di Stato alla Slovacchia per le aziende di Honeywell ed Embraco e trovare un modo per correggere quella che è una stortura”. E’ questa la richiesta che il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, avanzerà alla commissaria europea alla Concorrenza Margrethe Vestager. “Quando c’è un Paese che offre un pacchetto di finanziamenti ...