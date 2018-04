WhatsApp vietato ai minori di 16 anni? La nuova legge in arrivo | ecco da quando

Blastingnews

(Di martedì 17 aprile 2018)potrà essereai ragazzi fino ai 16. Secondo alcune indiscrezioni degli addetti ai lavori è in, sulla piattaforma più usata al mondo, una importante modifica che riguarderà, appunto, il regolamento del suo accesso aiche, dagli attuali 13potrebbe salire ai 16.fino ai sedici: dascatteranno le nuove regole Stanno arrivando i primi cambiamenti che interesseranno le nuove condizioni per usare i social network. Infatti tutte le piattaforme in rete e le chat dovranno fare i conti, per allinearsi alle nuove prescrizioni dettate dal Gdpr, in pratica il nuovo regolamento per la protezione dei dati personali degli utenti. Secondo le indiscrezioni, infatti, dal prossimo 25 maggio,potrebbe, molto probabilmente, alzare a 16la soglia attuale di età contemplata nei 13, prevista per poter accedere ai suoi ...