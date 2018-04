“WhatsApp salva queste vostre foto” | l’allarme che sta spaventando gli utenti Se pensate

caffeinamagazine

: ??SERVIZIO WHATSAPP?? ?? 320 6306580?? Salva sulla tua rubrica questo contatto come Guadagnoli FishMarket e ricevi tutt… - GuadagnoliGr : ??SERVIZIO WHATSAPP?? ?? 320 6306580?? Salva sulla tua rubrica questo contatto come Guadagnoli FishMarket e ricevi tutt… - gaia_salva : scusate comunque se invece di mandare il messaggio normale, Anna, avesse mandato un messaggio su whatsapp gli sareb… - GuadagnoliGr : ??SERVIZIO WHATSAPP?? ?? 320 6306580?? Salva sulla tua rubrica questo contatto come Guadagnoli FishMarket e ricevi tutt… -

(Di martedì 17 aprile 2018) A chi di voi è mai capitato di ricevere sul telefonino delle immagini “riservate”, di quelle che non vanno decisamente mostrate agli altri? Che si tratti di foto compromettenti di serate un po’ troppo sopra le righe o istantanee sexy (se non proprio esplicite) di fidanzate, mogli e spasimanti (ovviamente vale anche per l’altro sesso), esistono contenuti che sarebbe meglio rimanessero privati e che ci fanno sbiancare al solo pensiero di vederli finire in mani altrui. Bene, quindi, cancellare il materiale proibito dopo averlo visionato. O almeno così avevamo tutti creduto finora. Ecco infatti che attraverso le pagine della testata britannica Metro è stato lanciato un allarme sulla popolare piattaforma di messaggistica WhatsApp, l’icona verde che utilizziamo ogni giorno e che pare riuscire a tenere traccia anche di quello che cancelliamo, convinti così ...