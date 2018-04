WhatsApp | 16 anni l’età minima per accedere al servizio | cosa cambierà realmente

Nuova età minima per WhatsApp da maggio? Non basteranno più 13 anni : Esiste un'età minima per WhatsApp: forse non tutti lo sanno e pure tanti non danno alla cosa il necessario peso ma per utilizzare l'applicazione di messaggistica bisognerebbe avere proprio un'età anagrafica ben precisa, non di meno. Attualmente i termini di utilizzo prevedono che la soglia di iscrizione sia quella dei 13 anni ma molto presto le condizioni dovrebbero cambiare e quindi bisognerà essere più grandi per chattare con amici e ...