Voto di scambio in Sicilia | arrestato Pippo Gennuso | deputato dell' Assemblea regionale

Sicilia : Voto di scambio - arrestato deputato regionale Gennuso : Palermo, 17 apr. (AdnKronos) – Con l’accusa di voto di scambio politico-mafioso i Carabinieri di Siracusa hanno arrestato nella tarda serata di ieri il parlamentare regionale Siciliano Giuseppe Gennuso, 65 anni, eletto alle scorso regionali nella lista di centrodestra ‘Popolari ed Autonomisti’. Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale di Catania su richiesta della Direzione distrettuale antimafia del ...

