Volley | Europei Under 17 | le azzurre battono l' Ucraina e sono in semifinale

Volley : Europei Under 17 : per l'Italia giornata di riposo prima della sfida con l'Ucraina : SOFIA , BULGARIA, - Le azzurrine Under 17, dopo le prime tre giornate che hanno fruttato nove punti in virtù dei successi con Romania , Olanda e Turchia , osservano il turno di riposo in vista della ...

Volley : Europei Under 18 - il titolo va alla Germania : ZLIN , REPUBBLICA CECA, - È la Germania la nazionale vincitrice del Campionato Under 18 maschile , svoltosi in Repubblica Ceca e Slovacchia. I tedeschi in finale hanno avuto la meglio sui cechi ...

Volley : Europei Under 18 - la Germania è Campione : ZLIN , REPUBBLICA CECA, - Il Campionato Europeo Under 18 lo vince la Germania che nella finale di Zlin ha battuto 3-1 , 25-22, 23-25, 25-23, 25-17, i padroni di casa della Repubblica Ceca . Sul ...

Volley femminile - Europei U17 2018 : Italia a valanga sulla Turchia - azzurrine vicine alle semifinali : L’Italia infila la terza vittoria consecutiva agli Europei U17 di Volley femminile. A Sòfia (Bulgaria) le azzurrine hanno sconfitto la Turchia per 3-1 (25-15; 25-16; 14-25; 25-18) e si confermano in testa al girone, ormai a un passo dalle semifinali. Le ragazze di coach Mencarelli hanno dominato i primi due set, hanno accusato un black-out nella terza frazione prima di chiudere agevolmente i conti. Doppia cifra per i martelli Loveth ...

Volley : Europei Under 17 - tris delle azzurre contro la Turchia : SOFIA , BULGARIA, - L' Italia cala il tris di vittorie nel Campionato Europeo Under 17 e resta a punteggio pieno nel suo girone della prima fase, battendo la Turchia per 3-1 malgrado il passaggio a ...

Volley - Europei U18 2018 : Italia di bronzo - Stefani e Michieletto stendono la Russia. Germania Campione : L’Italia conquista la medaglia di bronzo agli Europei U18 di Volley maschile. A Zlin (Rep. Ceca) gli azzurrini hanno sconfitto la Russia per 3-1 (25-22; 23-25; 25-23; 25-17) e riescono così a salire sul podio nella rassegna continentale di categoria. I ragazzi di coach Vincenzo Fanizza sono riusciti a limitare i 14 muri degli avversari, show dello scatenato opposto Tommaso Stefani (25 punti, 43% in attacco, 3 muri) e dei martelli ...

Volley : Europei Under 17 - terzo successo dell'Italia contro la Turchia : SOFIA , BULGARIA, - Ancora una convincente prestazione dell' Italia Under 17 nel Campionato Europeo di categorie. Dopo i successi su Romania e Olanda la squadra di Mencarelli supera anche la Turchia, ...

Volley : Europei Under 18 - l'Italia sale sul terzo gradino del podio : ZLIN , REP. CECA, - La nazionale Under 18 Maschile torna a casa dagli Europei con una preziosa medaglia di bronzo al collo. Oggi gli azzurrini di Fanizza hanno superato per 3-1 , 25-22, 23-25, 25-23, ...

Volley : Europei Under 18 - l'Italia è di bronzo : ZLIN , REP. CECA, - La nazionale italiana ha conquistato la medaglia di bronzo al Campionato Europeo Under 18 maschile, grazie al successo nella finalina 3-1 , 25-22, 23-25, 25-23, 25-17, sulla Russia.

Volley - Europei U18 maschili : azzurrini ko contro la Repubblica Ceca - domani la finale per il bronzo : Ceca- vincente Russia-Germania ore 18 Streaming Tutte le partite del Campionato Europeo under 18 maschile saranno trasmesse in diretta streaming dal sito Laola1.tv Mondiale Under 19 Italia, Russia, ...

Volley femminile - Europei U17 2018 : l’Italia asfalta l’Olanda e vola in testa al girone - Omoruyi sugli scudi : L’Italia infila la seconda vittoria consecutiva agli Europei U17 di Volley femminile: dopo il successo sulla Romania, le azzurrine hanno letteralmente travolto l’Olanda con un nettissimo 3-0 (25-14; 25-12; 25-12) in appena 60 minuti di gioco. Partita letteralmente dominata e risultato mai in discussione, spiccano i 13 punti del martello Loveth Omoruyi (55% in attacco), 10 punti per Alessia Bolzonetti e 9 per Claudia Consoli. Nelle ...

Volley - Europei U18 2018 : Italia sconfitta in semifinale - la Rep. Ceca passa al tie-break : L’Italia si deve arrendere alla Repubblica Ceca per 3-2 (21-25; 25-19; 19-25; 25-15; 15-13) nella semifinale degli Europei U18 di Volley maschile. A Zlin gli azzurrini vengono rimontati dai padroni di casa e si devono così accontentare di giocare la finalina per la medaglia di bronzo contro la Russia, travolta dalla Germania per 3-0. I ragazzi di coach Vincenzo Fanizza sono andati avanti per 2-1 ma a quel punto sono crollati sotto i colpi ...

Volley : Europei Under 17 - l'Italia spazza via l'Olanda : SOFIA , BULGARIA, - Seconda partita e seconda vittoria per l' Italia al Campionato Europeo Under 17 femminile in corso in Bulgaria: la Nazionale di Marco Mencarelli travolge in tre set l'Olanda e ...

Volley : Europei Under 17 - le azzurre di Mencarelli battono la Romania : SOFIA , BULGARIA, - Esordio vincente per l' Italia nel Campionato Europeo Under 17 che ha preso il via oggi nella capitale bulgara: la Nazionale di Mencarelli ha battuto in quattro set, non senza ...