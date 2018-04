“Voglio vederti nuda…” Gf | è già scandalo Tra i due concorrenti del reality lui

caffeinamagazine

(Di martedì 17 aprile 2018) Il Grande Fratello Nip è alle prime battute, ma i pettegolezzi sono già partiti a razzo. La conduzione affidata a Barbara D’Urso è molto promettente, ma anche la scelta deifa ben sperare. Tra i vari non veramente famosi c’è anche il fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane. Simone Coccia Colaiuta è molto noto sui social per le foto che pubblica e per i siparietti di cui si rende spesso protagonista. Ma questa volta la faccenda è scottante perché pare proprio che tra il giovane toy boy e una sua collega dici sia stato del tenero. Secondo le indiscrezioni il giovane virgulto tempo fa ha iniziato a fare il filo a Lucia Bramieri, nuora di Gino Bramieri che avrebbe ricevuto numerosi messaggini di corteggiamento. Una storia che ha già fatto discutere moltissimo. Sempre secondo le voci di corridoio la donna avrebbe rifiutato la corte di Coccia, ...