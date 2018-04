Vivendi contro Elliott | Vuole smantellare Tim

Tim-Vivendi - l'ennesimo scontro tra Italia e Francia "colonialista" : La Cdp scende in campo per bloccare la spregiudicatezza di Vincent Bolloré in quella che è solo l'ultima vicenda che vede contrapposte Parigi e Roma

Telecom - Vivendi ha depositato il ricorso contro l'assemblea del 24 aprile : MILANO - Partono le carte bollate nello scontro tra il fondo Usa Elliott e i francesi di Vivendi su Telecom Italia. La società di tlc, guidata dai transalpini, ha fatto sapere in un comunicato che 'in ...

TIM in fermento su scontro Elliott - Vivendi : Teleborsa, - Brillante rialzo per Telecom Italia, che guadagna a Piazza Affari il 3,49% mentre entra nel vivo la battaglia tra Elliott e Vivendi sulla composizione del Consiglio di Amministrazione. ...

Tim vola in Borsa. Il fondo Elliott schiera la sua lista contro Vivendi : All'indomani dell'avanzata del fondo Elliott e delle fibrillazioni nel cda tra i consiglieri di Vivendi e quelli di Assogestioni, Tim vola in Borsa. Avvio in rialzo a Piazza Affari, a +2,1%, e poi un nuovo balzo, oltre il 3% a 0,88 euro. Il gruppo di Vincent Bollorè, invece, apre a Parigi in leggero calo (-0,05%).Elliott, intanto, ha perfezionato la sua strategia in vista dell'assemblea del 4 maggio, chiamata a decidere i nuovi equilibri ...

La battaglia Vivendi-Elliott infiamma Tim. Cda - spaccato - contro il collegio sindacale : MILANO - battaglia totale dentro e fuori da Tim per il controllo della ex società monopolista delle Tlc, in cui si sfidano i francesi di Vivendi , che controllano il cda in decadenza e la maggioranza ...

Tim : Calenda - Berlusconi e Di Maio siglano la grande alleanza italiana contro Vivendi : ROMA - L'ostilità di Silvio Berlusconi. I dubbi dei Cinquestelle. Ma anche l'avversione del governo uscente. contro Vivendi si è coalizzato un fronte compatto che punta a ridimensionare l'influenza ...

Fuori i francesi dall'Italia : tutti contro Vivendi - TIM è affare nostro : Brutte, pessime notizie per i francesi di Vivendi, azionisti di controllo di TIM con il 23,94% del capitale. In pochi giorni, hanno dovuto ingoiare due grossi rospi amari: l'accordo tra Sky e Mediaset ...

Vivendi contro i sindaci di Tim : Le cause giudiziarie stanno diventando il primo business di Vivendi in Italia. Dopo quelle contro Mediaset, per il mancato accordo su Premium, la società presieduta da Vincent Bollorè sta valutando il ...

TELECOM/ L'ultima mossa per salvare la rete dallo scontro Vivendi-Elliott : TELECOM Italia si prepara ad affrontare un'assemblea in cui verrà a galla lo scontro tra Vivendi e il fondo Elliott. Sarebbe bene che la rete venisse scorporata. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 08:58:00 GMT)TELECOM/ Lo scontro Vivendi-Elliott e la chance per il Governo italiano, di P. AnnoniTASSE/ Il teorema di Trump: ecco perché l'Italia diventerà un paese più povero, di C. Foster

Fondo Elliott allo scontro con Vivendi : "Su Cda Tim mossa cinica ed egoista" : La mossa di Vivendi, che ha fatto dimettere i suoi consiglieri in Tim, viene bollata da Elliott come "cinica e al servizio dei suoi interessi" in quanto "ritarda la possibilità degli azionisti di Telecom Italia di esprimere il loro voto nell'assemblea del 24 aprile". "Questo è un altro esempio di come i diritti delle minoranze in Telecom Italia siano cancellati e della continua indifferenza alla migliori prassi di governo ...

Tim - il governo spiana la strada al fondo Elliott (contro Vivendi). Domani la gran rentrée di Franco Bernabè : Welcome Elliott. Il benvenuto al fondo di investimento in casa Telecom arriva dal governo italiano, che con due segnali chiarissimi spiana la strada all'avanzata degli americani, sempre più propensi a ribaltare la gestione e le strategie dei francesi di Vivendi, primi azionisti della società. Il tifo dell'esecutivo arriva nel giorno in cui il fondo ha deciso di mostrare i muscoli, comunicando alla Consob di essere arrivato a ...

Telecom - Elliott al 5% contro Vivendi : Non c'è pace per Telecom. Ieri, nel giorno del cda sui conti e sullo scorporo della rete, è circolata la notizia che il fondo Elliott di Paul Singer sta cercando di accumulare una partecipazione ...

Telecom - Elliott entra in campo contro Vivendi e acquista il 6% : MILANO - Un nuovo soggetto scende in campo nella sfida per il controllo di Telecom . La Elliott management del finanziere Paul Singer ha acquistato il 6% di azioni di Telecom, con l'obiettivo di ...