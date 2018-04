Visit Viterbo App negli Store Apple® e Android®

Dopo E.R. George Clooney torna sul piccolo schermo. E Visita Viterbo per girare la sua miniserie : Quando è apparso prima di pranzo a piazza del Comune, in molti hanno temuto di avere le allucinazioni. E invece no, George Clooney oggi era a Viterbo. L'attore statunitense, ex di Elisabetta Canalis e ...

Dopo E.R. George Clooney torna sul piccolo schermo. E Visita Viterbo per girare la sua miniserie : La serie è stata commissionata dalla piattaforma streaming Hulu, non ancora presente in Italia, ma principale rivale di Netflix insieme ad Amazon.