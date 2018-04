Visco | Banche | crisi superata | ma ora serve stabilità e fiducia | Corriere

Banche - Visco rassicura : Crisi superata ma restano debolezze : Lo afferma il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco nella lectio magistralis all'Università Tor Vergata per i 30anni della Facoltà di Economia. Ma avverte: "debolezze sono ancora presenti. ...

Visco - ancora ultime debolezze banche : ANSA, - ROMA, 16 APR - "C'è bisogno di stabilità e fiducia innanzitutto" per risolvere le ultime debolezze delle banche italiane, dice il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco in una lectio ...

Visco : 'Servono stabilità e fiducia per superare le ultime debolezze delle banche' : 'C'è bisogno di stabilità e fiducia innanzitutto' per risolvere le ultime debolezze delle banche italiane. Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco nella lectio magistralis a Tor ...

Visco : banche meglio - ma serve stabilità : 13.06 E' stata superata la crisi delle banche più deboli, tuttavia "sono ancora presenti debolezze".Lo afferma il governatore di Bankitalia Visco, sottolineando che "c'è bisogno innanzitutto di stabilità e fiducia". Cause della crisi di alcune banche sono state "la duplice recessione" e "gravi episodi di cattiva gestione",non dipendono da"una vigilanza lenta o disattenta",ribadisce Visco. Nella congiuntura favorevole,le banche cerchino ...

Banche : Visco - in gestione crisi sottovalutate difficoltà coordinamento autorità : Roma, 16 apr.(AdnKronos) – Nella gestione delle singole crisi bancarie “sono state sottovalutate le difficoltà di coordinamento, a volte conflitti, tra le autorità, nazionali e sovranazionali, che in alcuni casi hanno ostacolato una pronta risposta ai problemi”. Lo ha detto Ignazio Visco, governatore della Banca d’Italia, nel corso della sua lectio magistralis in occasione del trentennale della facoltà di Economia ...

Banche : Visco - sistema solido ha resistito ma ancora problemi da risolvere : Roma, 16 apr. (AdnKronos) – “Nel loro insieme le Banche italiane hanno resistito a una congiuntura particolarmente avversa ben oltre quanto previsto da numerosi analisti e commentatori”. Lo ha ricordato Ignazio Visco, governatore della Banca d’Italia, nel corso della sua lectio magistralis in occasione del trentennale della facoltà di Economia dell’università di Tor Vergata. “Da qui la considerazione avanzata ...

Banche : Visco - difficoltà non per vigilanza lenta e disattenta ma per crisi : Roma, 16 apr. (AdnKronos) – “Le difficoltà del sistema bancario italiano non dipendono da un’azione di vigilanza lenta o disattenta ma dalla peggiore crisi economica nella storia della nostra nazione”. Lo ha detto Ignazio Visco, governatore della Banca d’Italia, nella sua lectio magistralis in occasione del trentennale della facoltà di Economia dell’Università di Tor Vergata. “Gli interventi di vigilanza ...

Banche Per Visco sono da migliorare le regole di attuazione del Bail in : ... attraverso la distruzione della fiducia e il contagio al resto del sistema e all'economia reale". "Il diavolo è nei dettagli", ha aggiunto Visco, ribadendo l'esigenza di maggiori margini per quanto ...

Banche - Visco : da risoluzioni rischio di conseguenze inattese : Roma, 5 apr. , askanews, Le procedure di risoluzione delle Banche rischiano di avere 'conseguenze inattese' per il sistema creditizio e l'economia reale. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, intervenendo a un convegno sulla stabilità finanziaria. 'Resto preoccupato ha sottolineato Visco per il fatto che la ...

Banche - Visco : Estendere nuove regole globali a settore finanziario ombra : Teleborsa, - Le nuove regole applicate al sistema bancario mondiale devono essere estese allo shadow banking , il settore finanziario ombra. Lo ha affermato il Governatore della Banca d'Italia, ...

Banche - Visco : "Estendere nuove regole globali a settore finanziario ombra" : Le nuove regole applicate al sistema bancario mondiale devono essere estese allo shadow banking , il settore finanziario ombra. Lo ha affermato il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco , ...