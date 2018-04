Vinitaly | Bruno Vespa | vignaiolo per passione ma punto anche a mercati esteri

meteoweb.eu

(Di martedì 17 aprile 2018) Verona, 16 apr. (AdnKronos) – “Il vino piace ed è fondamentale essere qui a”. E’ quanto affermadurantedove presenta la sua produzione di alta qualità con un Primitivo di Manduria Dop, e un Salento Igt. Vini che che produce nella sua cantina in Puglia e che nonostante il suo motto reciti “, vignaioli per” sta diventando una vera e propria attività. “Siamo presenti in 15 statie speriamo di arrivare a 20 quest’anno” sostiene. “La mia azienda è in Puglia, a Manduria, dove produco il miglior Primitivo in una masseria del ‘500 che abbiamo appena finito di ristrutturare”. Il sodalizio enologico con Riccardo Cotarella, interprete sopraffino dei territori del Sud, ha convinto il popolare conduttore a investire nel Salento per produrre vini di grande qualità. Maqui ...