Vinitaly 2018 | oltre 40 etichette da non perdere

A Vinitaly 2018 Joe Bastianich loda e apprezza i vini calabresi : 'I vini rossi calabresi sono ormai noti in tutto il mondo e in particolare negli Stati Uniti, ma quello che negli ultimi tempi mi ha piacevolmente stupito sono i bianchi, molto puliti e freschi'. Così Joe Bastianich ha lodato i vini calabresi oggi in ...

La Regione Campania al Vinitaly 2018 - : Inaugurata ieri mattina la 52° edizione del Vinitaly, l'appuntamento più importante in ambito internazionale dedicato al mondo del vino. Alla cerimonia ufficiale ha partecipato il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che ha tenuto poi nello stand Campania una conferenza stampa. "La presenza della Regione ...

Vinitaly 2018 - le specialità vicentine alla fiera del vino : Nel mondo del vino abbiamo molto da comunicare, dobbiamo parlare di Wine Pride, dell'orgoglio del vino italiano, perché il vino deve essere il biglietto da visita dell'Italia nel mondo. Vinitaly è la ...

Vinitaly 2018 - al via la fiera dei record : 4.380 espositori : Inaugura la presidente del Senato Elisabetta Casellati. E il governatore Zaia rivela il progetto di candidare il Valpolicella all'Unesco IL PUNTO / A Vinitaly frecciate a distanza tra Di Maio e ...

Lazio al Vinitaly 2018 - al via con il cooking show di Sandro Serva : Ma abbiamo bisogno anche di dare fiducia e speranza a questi ragazzi sul fatto che questa filiera possa dare lavoro grazie a quella che io chiamo 'economia della Bellezza', perché turismo, cultura, ...

Zaia e Casellati inaugurano Vinitaly 2018 : qui l'Italia migliore : Roma, 15 apr. , askanews, - Sono stati il predidente leghista del Veneto Luca Zaia e la presidente veneta Fi del Senato Maruiae Elisabetta Casellati ad aprire a Verona la 52a edizione del Vinitaly, ...

##Zaia e Casellati inaugurano Vinitaly 2018 : qui l'Italia migliore : Roma, 15 apr. , askanews, - Sono stati il predidente leghista del Veneto Luca Zaia e la presidente veneta Fi del Senato Maruiae Elisabetta Casellati ad aprire a Verona la 52a edizione del Vinitaly, ...

Zaia e Casellati inaugurano Vinitaly 2018 : qui l'Italia migliore : Roma, 15 apr. , askanews, Sono stati il predidente leghista del Veneto Luca Zaia e la presidente veneta Fi del Senato Maruiae Elisabetta Casellati ad aprire a Verona la 52a edizione del Vinitaly, alla ...

Vinitaly 2018 - la guida di GQ alla fiera del mondo del vino : Chicche siciliane Il padiglione Sicilia al Vinitaly è tra i più grandi e raccoglie un numero notevolissimo di produttori. Molti davvero eccellenti. Pertanto va assolutamente visitato. Tra i viticultori più dinamici e innovativi quest’anno GQ segnala Terre di Giurfo, che opera nel territorio del Cerasuolo di Vittoria e quindi del Frappato e del Nero d’Avola. Qui nascono alcuni vini della cantina davvero notevoli e unici. Pensiamo al ...

Conto alla rovescia per Vinitaly 2018 : presenti a Verona le aziende del territorio alessandrino : Nel giorno di apertura del Vinitaly, domenica 15 aprile, si svolgerà in Sala Rossini alle 15,30 l'incontro " La tutela delle denominazioni in Europa e nel mondo" con gli interventi, tra gli altri, ...

Vinitaly 2018 : San Benedetto con tutte le sue novità dall’acqua alle bibite gassate : San Benedetto partecipa alla 52a edizione del Vinitaly, il salone internazionale dei vini e dei distillati più grande al mondo, in programma a Verona dal 15 al 18 aprile 2018. Così non solo di vino, ma si parlerà anche di acque dove non può mancare Antica Fonte della Salute Millennium Water, l’acqua dalla purezza straordinaria in esclusiva per l’alta ristorazione, proposta nel nuovo formato da 33 cl in vetro che affiancherà la bottiglia ...

Vinitaly - a Veronafiere 2018 in crescita per buyer ed espositori : Roma, 10 apr. , askanews, Si chiama Taste&Buy il servizio di matching b2b che Vinitaly offre agli espositori di Vinitaly e che propone incontri con buyer ogni anno nuovi, qualificati, selezionati e ...

Vino - tutti i numeri della Sicilia al Vinitaly 2018 : ... ovvero un'area business dedicata agli incontri con buyer e giornalisti provenienti da tutto il mondo oltre che alle attività di degustazione affidata a critici. 'Quest'anno - ha spiegato l'assessore ...

Le Tenute Storiche a Vinitaly 2018 : un Grand Tour esperienziale che unisce storia - cultura - paesaggio e vini d’eccezione : Anche quest’anno ADSI – Associazione Dimore Storiche Italiane sarà presente all’appuntamento di vinitaly a Verona con un numero crescente di cantine Storiche appartenenti ai propri Soci: sono infatti 64 le Tenute Storiche con cantina che parteciperanno alla manifestazione 2018 (55 nel 2017) e che rappresentano una produzione annua di 35 milioni di bottiglie, provenienti da circa 30000 ettari di proprietà. I soci ADSI sono proprietari di ...