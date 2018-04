Video Gol Highlights Inter-Cagliari 4-0 | Tabellino Serie A 17-04-2018

lanotiziasportiva

(Di martedì 17 aprile 2018) Risultato Finale4-0: Cronaca ePartita 33° GiornataA 17 Aprile. L’viene da un pareggio contro l’Atalanta, con cui fanno tre partite senza andare a segno. il, invece, arriva da una bella vittoria ottenuta in rimonta con il. La formazione nerazzurra non riesce più a segnare, ha bisogno di ritrovare fiducia, sapere che ha un grande potenziale in avanti. In questa partita si vede subito come la musica sia differente. Prima azione e immediato vantaggio per i nerazzurri. Cancelo dalla sinistra effettua un cross su cui nessunoviene e la palla termina nell’angolo alla sinistra di Cragno. Poi è un monologo continuo dei padroni di casa. Sfiorano il raddoppio per due volte con Karamoh, una volta con Icardi. Nella ripresa lo stesso attaccante argentino va in rete con un colpo sotto ad anticipare ...