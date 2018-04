Viaggi & Turismo | nuovi punti di vista con la guida per vivere Ferrara e il suo

Viaggi & Turismo : sfrecciare in mountain bike o e-bike sulle cime dolomitiche : I colori accesi dell’estate tra le Dolomiti si lasciano ammirare in tutte le loro sfumature in bicicletta. Nel parco naturale di Fanes-Senes-Braies, i percorsi per godersi i paesaggi altoatesini sono una continua sorpresa e attraversano scenari diversi, tra vette, laghi, cascate, salite e discese adrenaliniche. Werner Call, padrone di casa dell’Excelsior Dolomites Life Resort****S di San Vigilio di Marebbe (BZ) è un appassionato di mountain ...

Vinitaly : il Rapporto - 1 Viaggiatore italiano su 3 mosso da food&wine : È anche merito delle cantine se il numero dei turisti enogastronomici è aumentato del 9% nell’ultimo anno, con un viaggiatore italiano su tre che si è mosso almeno una volta motivato da bevande e golosità. Come rivela il primo Rapporto sul turismo enogastronomico italiano, studio che traccia un quadro del settore e delinea le tendenze di un segmento turistico in crescita in tutto il mondo, e che sarà fra i temi protagonisti del ...

Viaggi & Turismo : Valencia - una città a misura di bambino [GALLERY] : Valencia è una destinazione ideale per trascorrere una vacanza in famiglia, grazie alle tantissime attività dedicate ai piccoli turisti. La primavera, poi, è la stagione perfetta per visitare questa meravigliosa città: con l’arrivo delle belle giornate, infatti, sarà ancora più divertente per i bambini passare del tempo all’aperto nei tantissimi spazi verdi, passeggiare lungo le bellissime spiagge e per le vie della città o divertirsi con ...

Viaggi & Turismo : Air Transat riprende i voli Roma FCO-Toronto dal 14 aprile : Air Transat, la compagnia aerea leader dei Viaggi vacanze in Canada, riprende i voli della stagione estiva: da sabato 14 aprile ripartono i voli diretti da Roma per Toronto. I collegamenti sono con 2 voli a settimana ad aprile, 4 a maggio fino a diventare 6 voli a settimana a partire dal giugno fino al 28 ottobre con comodi orari per i Viaggiatori italiani, a partire da 421€ tutto incluso. Tutte le tariffe sono da intendersi in Classe Economica, ...

Viaggi & Turismo : Cesenatico - la vera estate marinara e romagnola : L’anima marinara che si esprime tra le casette colorate che dipingono il porto canale disegnato da Leonardo da Vinci, in cui fermarsi ad ammirare le storiche vele del Museo della Marineria e nei gesti dei pescatori che al tramonto sistemano le reti, di ritorno dal mare. L’accoglienza coinvolgente della Riviera romagnola, sempre a contatto diretto con il mare e con le ampie spiagge sabbiose, che invitano a vivere le giornate al sole. Lo stile di ...

Viaggi & Turismo : ecco i 3 migliori aeroporti del mondo : Singapore Changi, Zurigo e Istanbul-Atatürk, sono questi i migliori aeroporti del mondo secondo la classifica stilata da eDreams sulla base delle 50.000 recensioni rilasciate dai propri clienti internazionali. Oltre al ranking generale, l’agenzia di Viaggi online leader in Europa, realizza anche diverse classifiche per alcuni dei servizi più importanti messi a disposizione dagli aeroporti: offerta gastronomica, varietà di negozi ed eccellenza ...

Viaggi & Turismo - le migliori compagnie aeree : Singapore Airlines prima al mondo - Air Dolomiti premiata in Europa : TripAdvisor®, il sito per la pianificazione e prenotazione dei Viaggi, ha annunciato oggi i vincitori dei suoi Travelers’ Choice® Awards for Airlines, che riconoscono le compagnie aeree preferite dai Viaggiatori a livello mondiale. Nel 2018 è Singapore Airlines ad essere stata eletta la numero uno al mondo, seguita da Air New Zeland e da Emirates. A livello italiano, l’unica compagnia premiata è Air Dolomiti nella categoria Classe Economica in ...

Viaggi & Turismo : sci - musica - emozioni in volo e tanto altro in bassa Valtellina e nelle sue valli : Mentre si festeggia la notizia dell’arrivo del Giro Rosa 2018 in valle, con la tappa che da Sovico salirà a Gerola Alta, il territorio che fa capo al Consorzio Turistico Valtellina di Morbegno si appresta a vivere un weekend nel quale, oltre al richiamo della natura che solo la montagna valtellinese sa offrire, i turisti troveranno attrazioni in grado di stuzzicarne l’interesse. Ma prima merita un approfondimento la tappa del 12 ...

Viaggi & Turismo - Singapore : due mesi all’insegna dell’arte e del food : Si conferma ricco e variegato il calendario di appuntamenti che attira a Singapore migliaia di turisti provenienti da ogni parte del mondo. Tra le capitali asiatiche più moderne e all’avanguardia, la Città del Leone offre infatti ogni mese iniziative ed eventi dedicati a tematiche diverse: Singapore è sempre la destinazione perfetta, qualunque sia la propria passione! Durante i mesi di aprile e maggio le parole d’ordine saranno arte e cucina. ...

Viaggi & Turismo : “scommettiamo” ora che sarà una bella estate a Zurigo? : A Zurigo, il terzo lunedì di aprile, si celebra l’arrivo della primavera: un corteo di bambini attraversano la città in costumi storici e di fantasia accanto al cosiddetto “Böögg”, un enorme pupazzo di ovatta bianca come la neve alto più di tre metri che rimanda ad uno degli eventi più spettacolari dell’anno. Durante questa giornata di festa sfilano nella città piena di stendardi le venticinque corporazioni di soli uomini e la società delle ...

Viaggi & Turismo : offerta speciale di Eurowings - 700.000 biglietti col 20% di sconto : Eurowings lancia subito dopo Pasqua un’offerta speciale: oltre 700.000 biglietti prenotabili con uno sconto del 20% sul sito o tramite l’app di Eurowings. Tutti i voli scontati sono online e riportano un’etichetta che evidenzia lo sconto per offrire maggior trasparenza ai clienti in fase di acquisto. L’offerta si riferisce a tutti i voli della compagnia low-cost: da quelli interni, ai collegamenti europei fino ai voli a lungo raggio del ...

Viaggi & Turismo : Roma Fiumicino per la prima volta nella top ten dei migliori aeroporti al mondo : L’aeroporto italiano di Roma Fiumicino è nella top ten delle migliori strutture al mondo. Lo annuncia la classifica di eDreams, l’agenzia di Viaggi online leader in Europa, nella ottava edizione dell’indagine “migliori aeroporti del mondo”, stilata sulla base delle recensioni di circa 50.000 Viaggiatori che si sono imbarcati negli scali con un traffico annuale superiore ai 9 milioni di persone. Oltre a redigere una classifica globale, i ...

Viaggi & Turismo - vacanze di Pasqua : la Sicilia la meta preferita dagli italiani : Gli italiani hanno scelto la Sicilia. E’ stata l’isola la meta preferita durante le vacanze di Pasqua 2018 (nel periodo compreso tra il 30 Marzo e il 2 Aprile), con Catania al primo posto e Palermo al terzo nelle destinazioni predilette dai Viaggiatori. E’ quanto ha rilevato il potente motore di ricerca di voli e hotel “Jetcost” che analizza periodicamente le ricerche effettuate attraverso il suo sito web in modo da ottenere ...

Viaggi & Turismo - giugno al mare : partire con tutta la famiglia è più semplice : La voglia di mare non è mai abbastanza e quando arrivano le prime giornate di sole, la mente si catapulta in un attimo tra spiagge dorate, acque cristalline e il relax tanto atteso. I bambini, d’altronde, non vedono l’ora di giocare liberi sulla sabbia, fare tuffi in acqua e divertirsi con nuovi amici. L’occasione si fa più vantaggiosa se si sceglie una vacanza di mare a giugno. Le spiagge sono meno affollate, non bisogna attendere che arrivi il ...