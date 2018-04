Viabilità Traffico congestionato anche per maltempo

Viabilità : traffico congestionato su GRA - Flaminia e Pontina : Viabilità: Astral Infomobilità, traffico congestionato su GRA, Flaminia e Pontina per incidenti traffico congestionato. Sul Grande Raccordo Anulare in carreggiata esterna code in aumento dalla Colombo alla Romanina; in interna, invece, dalla Nomentana alla Collatina. Code anche sulla Pontina da Castel Romano a Castel di Decima verso Roma a causa di un incidente tra tre auto e un furgone. Ripercussioni nel senso di marcia opposto dove, per ...

Viabilità. Astral : traffico intenso anche per ripercussioni Formula E : Nuova disciplina di traffico nel quadrante sud. In vista del gran premio di Formula E, che iniziera’ domani sulle strade dell’Eur, fino alle 12 di oggi è chiuso lo svincolo 26 del Raccordo Anulare per la Pontina in direzione centro. Chiusa anche via Cristoforo Colombo, tra Piazzale XV Marzo e via Laurentina; il traffico diretto verso il centro e’ deviato su via dell’Oceano Atlantico. Lo comunica Astral Infomobilità nel notiziario ...

Traffico e Viabilità : a Nordest corre il 60% dei tir in più che a Nordovest : Traffico e viabilità: ogni giorno sulle principali autostrade del "nuovo" triangolo produttivo , Milano-Bologna-Padova , transitano 240 mila mezzi pesanti, oltre il 60 per cento di quelli che solcano ...

TRAFFICO PASQUA E PASQUETTA 2018/ Previsioni autostrade - bollettino - Viabilità : A1 - coda di 5 km per incidente : TRAFFICO PASQUA e PASQUETTA 2018, previsione autostrade, bollettino, info viabilità. Oggi 31 marzo ancora piogge sparse, ma le temperature sono in aumento e arriverà il sole(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 13:01:00 GMT)

Viabilità : Traffico in tilt sulla Pontina - tir di traverso : sulla Pontina in direzione Roma Traffico in tilt a causa di un mezzo pesante che si è messo di traverso all’interno della carreggiata- Roma –... L'articolo Viabilità: Traffico in tilt sulla Pontina, tir di traverso proviene da Roma Daily News.

Viabilità. Astral : traffico intenso su GRA e Roma-Fiumicino : Roma – traffico intenso. Sul Grande Raccordo Anulare si rallenta a tratti dalla Flaminia all’Appia e proseguendo dalla Portuense all’Aurelia. traffico più congestionato in esterna... L'articolo Viabilità. Astral: traffico intenso su GRA e Roma-Fiumicino proviene da Roma Daily News.