Via i Tutor dalle autostrade? Ci pensano gli ADAS

Oggi in edicola : tsunami tutor - Via l'impianto in Tangenziale Sud : Per gli spettacoli la 19ª edizione del Festival Amatoriale di B-movie al parco Gallo. Nella rinata cascina anche 4 bresciani in gara. Infine l'economia: «Latte Days» al via con Brescia in testa. In ...

Il tribunale : “Via il Tutor dalle autostrade”La replica : resta ma con un sistema nuovo : Il tribunale: “Via il Tutor dalle autostrade”La replica: resta ma con un sistema nuovo La Corte d`Appello di Roma ha stabilito che i Tutor utilizzati da Autostrade per l’Italia sono una forma di violazione del brevetto dell’azienda Craft (che ha fatto ricorso). Di conseguenza vanno rimossi. Per ogni giorno di ritardo nella rimozione la sanzione […]

Il tribunale : "Via il Tutor dalle autostrade"La replica : resta ma con un sistema nuovo : La Corte d`Appello di Roma ha stabilito che i Tutor utilizzati da Autostrade per l'Italia sono una forma di violazione del brevetto dell'azienda Craft (che ha fatto ricorso). Di conseguenza vanno rimossi. Per ogni giorno di ritardo nella rimozione la sanzione è di 500 euro.

Tutor - La sentenza : "Via dalle autostrade - brevetto copiato" : Il brevetto del Tutor, il sistema di rilevazione della velocità media dei veicoli, non è di autostrade per l'Italia, bensì della Craft srl, azienda di Greve in Chianti, nel Fiorentino. Lo ha stabilito oggi una sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha anche ordinato la rimozione e la distruzione di tutti gli apparecchi attualmente presenti sulla rete gestita dalla società e ne ha vietato l'ulteriore produzione. "Il sistema di ...

Via tutti i Tutor dalle autostrade I giudici : "Brevetto copiato"Sentenza clamorosa - addio multe : Sentenza clamorosa: autostrade per l'Italia è stata condannata a rimuovere e distruggere tutti i Tutor esistenti sulla rete autostradale perché costituiscono una violazione di brevetto Segui su affaritaliani.it

Multe - la sentenza dei giudici : "Via i Tutor dalle autostrade" : La decisione è di quelle che farà discutere. E forse gioire molti automobilisti. Autostrade per l'Italia, infatti, è stata "condannata" a togliere dalle strade e distruggere tutti i Tutor che negli anni sono stati montati sulle autostrade del Belpaese. Il motivo? Il brevetto appartiene ad una piccola impresa di Greve in Chianti.In sostanza la Corte di Appello di Roma, dopo un processo nato nel 2006, ha deciso che il sistema di sorveglianza (e ...