“Via Carlo Conti” L’Eredità | ecco chi arriva Il conduttore toscano era stato scelto per

(Di martedì 17 aprile 2018) In vista della definizione dei palinsesti autunnali, tornano puntuali le voci di primavera sulla prossima stagione televisiva. Secondo quanto apprende l’AdnKronos, in casa Rai, in particolare, si preparerebbero una serie di cambiamenti epocali, alcuni dei quali si renderanno necessari per colmare assenze pesanti. Così si vocifera che, dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi e la sostituzione fino a fine stagione affidata aConti, potrebbere un altroal timone de ‘L’Eredità’, il fortunato game del preserale di Rai1, nella prossima stagione. Dopo la morte di Fabrizio Frizzi – scomparso il 26 marzo all’ospedale Sant’Andrea di Roma per un’emorragia cerebrale – la scelta della Rai è ricaduta suConti, professionista impeccabile della tv, amico di Frizzi e giàprima di lui a ...