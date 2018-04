Vertice tra Di Maio e Casaleggio | avanti sul forno Pd | sperando che il Colle regali altro

huffingtonpost

(Di martedì 17 aprile 2018) All'ora di pranzo arriva la benedizione finale: "Luigi, ci fidiamo di te, vai". È Davidea dare l'imprimatur al tentativo del Movimento 5 stelle di trasformare in primario ilfinora tenuto in disparte. Quello in cui dovrebbe cuocere il pane del governo tra il Movimento 5 stelle e il Partito democratico. Un pranzo blindatissimo, nel caffè Illy, a qualche sampietrino di distanza dall'ingresso del palazzo di Montecitorio dove Luigi Diha stabilito il proprio quartier generale. Presenti solo il capo politico della truppa stellata, il figlio del fondatore e Pietro Dettori, ormai vera e propria cinghia di trasmissione fra la sfera milanese e quella romana dell'universo a 5 stelle. Una tavola blindatissima. Dalla quale però filtra la benedizione per la linea seguita dai vertici romani. Una mossa che acquisisce ancor più valore alla luce ...