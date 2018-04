Verso il mandato esplorativo Si rafforza l' ipotesi Casellati La decisione del Colle entro

M5s Verso addio a regola del doppio mandato : Di Maio e gli altri potrebbero essere ricandidati : Il MoVimento 5 Stelle potrebbe considerare l'ipotesi di mettere da parte la regola del doppio mandato, almeno nel caso in cui non si formi un governo e si ritorni preso al voto. È una "possibilità", ha detto il portavoce del M5s Rocco Casalino al New York Times.Continua a leggere

Ungheria al voto : affluenza altissima - Orban Verso la vittoria con il 50% e il terzo mandato di fila : La grande partecipazione secondo gli analisti potrebbe essere un segnale di cambiamenti profondi: 'O gli elettori hanno dato un supporto forte alla politica anti-immigrazione di Orban o hanno messo ...

Ungheria al voto : affluenza altissima - Orban Verso la vittoria con il 50% e il terzo mandato di fila : affluenza record in Ungheria dove il premier Orban è lanciato verso la riconferma e il terzo mandato consecutivo: dai primi risultati parziali, riportati dall'Ufficio nazionale...

Ungheria al voto - Orban Verso terzo mandato/ Risultati Elezioni : affluenza record - il ‘sogno” e gli scandali : Elezioni Ungheria, Orban verso il terzo mandato consecutivo: Risultati voto alle h23, affluenza record regala al Presidente il "sogno" modifica alla Costituzione? Timori Ue per scandali(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 19:50:00 GMT)

Facebook - lo scandalo si allarga. Verso un mandato per "perquisire" i server di Cambridge Analytica : Cresce l'allarme per l'uso politico dei dati presi da milioni di profili di elettori americani. L'Unione europea: "Inaccettabile". Ma l'amministratore delegato Facebook, Mark Zuckerberg tace, nonostante il crollo del titolo in Borsa che ha mandato in fumo 36 miliardi di dollari di valore del gruppo e nonostante la reazione del parlamento britannico, della Commissione Ue, del Congresso degli Stati Uniti e la campagna #DeleteFacebook, ovvero ...

Elezioni in Russia - urne chiuse. Putin Verso il quarto mandato | : Sono quasi 111 milioni gli aventi diritto al voto residenti in patria. Circa 97mila i seggi, distribuiti su 11 fusi orari. Resta il nodo affluenza: bisogna arrivare al 70%. Alle 19 , ora di Mosca, si ...

Russia - exit-poll - trionfo dello zar : Putin Verso il quarto mandato con il 73 - 9% : Russia, secondo gli exit-poll Putin trionfa con il 73,9%. Lo zar sarebbe stato dunque rieletto presidente per la quarta volta. La Russia dunque al voto ma la vittoria elettorale e il conseguente...

Voto Russia - trionfa lo «zar» Putin con il 73 - 9% : Verso il quarto mandato Video|Foto : Secondo i primi dati lo “zar” viene rieletto presidente per la quarta volta. Circa 110 milioni i cittadini chiamati alle urne per esprimere il loro Voto. Alle ore 19 di Mosca (le 17 in Italia) il tasso di affluenza si e’ attestato al 59,5 per cento

Russia al voto - Putin Verso il quarto mandato da presidente : A mezzogiorno (ora di Mosca) l'affluenza alle urne per le elezioni presidenziali in tutta la Russia era del 28 per cento. In Crimea, dove i residenti votano per la prima volta per elezioni...

Russia al voto - Putin vincitore?/ Verso quarto mandato Elezioni Presidenziali : affluenza al top - 16 - 5% alle 10 : Russia al voto, Putin vincitore? Verso il quarto mandato alle Elezioni Presidenziali, i risultati alle 18 ore italiane. affluenza da record al 16,5% alle ore 10: briciole agli avversari(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 12:22:00 GMT)

Russia al voto per le elezioni presidenziali : Putin Verso il quarto mandato | Foto : Russia al voto per le elezioni presidenziali: Putin verso il quarto mandato | Foto Esito scontato, la “battaglia” sarà solo sull’affluenza: osservatori e attivisti temono brogli per gonfiare i dati sulla partecipazione Continua a leggere L'articolo Russia al voto per le elezioni presidenziali: Putin verso il quarto mandato | Foto proviene da NewsGo.

Russia al voto - Putin Verso il quarto mandato : Alle 21 italiane di ieri si sono aperti i seggi a Vladivostok, nel Lontano Oriente russo ma bisognerà aspettare il giro del globo prima che tutta la Russia - il Paese più esteso al mondo e con 11 ...

Elezioni in Russia - seggi aperti. Putin Verso quarto mandato - : Sono quasi 111 milioni gli aventi diritto al voto residenti in patria, mentre sono 1,8 milioni gli elettori all'estero. Circa 97mila i seggi, distribuiti su 11 fusi orari. Resta il nodo affluenza: ...

Russia al voto per le elezioni presidenziali : Putin Verso il quarto mandato | Foto : Esito scontato, la "battaglia" sarà solo sull'affluenza: osservatori e attivisti temono brogli per gonfiare i dati sulla partecipazione