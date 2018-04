Veronica Satti | età | altezza | peso e vita privata Chi è la figlia di Bobby Solo

Veronica Satti/ La figlia di Bobby Solo al padre : voglio un rapporto non soldi - in passato ero autolesionista : Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo: voglio un rapporto con mio padre, non i soldi. In passato ero autolesionista e mi tagliavo le gambe. La storia dell'abbandono da giovane.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 22:49:00 GMT)

Veronica Satti - la figlia di Bobby Solo : ‘Papà non voglio i soldi - solo il tuo amore’ : Veronica Satti ha 27 anni e da 13 anni non vede suo padre, il cantante Bobby solo. La sua storia non è nuova al pubblico di Domenica Live. Due anni fa si presento da Barbara D’Urso per raccontare la sua storia. Ora ritorna. Una sentenza le dà ragione e le riconosce il mantenimento che il padre non le ha versato negli anni dell’università: “Gli ho fatto causa per il mancato mantenimento, l’ho vinta, ma prima ho provato in tutti ...