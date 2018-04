Venezia | cade con la bici elettrica nel canale e muore

Venezia - turista cinese cade nel rio - la barca del 118 non riesce a passare : salvata da tre ragazzi : Venezia - Avrebbe potuto finire male per la trentenne cinese che venerdì sera è finita nel rio de l'Anconeta a Cannaregio. Riportata a riva da tre Veneziani che di lì passavano per caso, la donna era ...

Venezia - scheletro di notevole valore cade in Canal Grande : era destinato a una mostra : Per cause in fase di accertamento, una cassa contenente uno scheletro che doveva essere esposto alla mostra “Venice Secrets. Crime & Justice” è finita in acqua lungo il Canal Grande. Parti dello scheletro, che avrebbe un notevole valore, sarebbero ancora in acqua.Continua a leggere

Venezia - bimbo cade nel canale. Salvato da una donna : Il piccolo, uno scozzese di 7 anni, è scivolato sul muschio della riva. I connazionali non sapevano che fare: si è tuffata una signora 49enne

Venezia - altro crollo per il vento : torre faro cade su un parcheggio : Venezia, altro crollo per il vento: torre faro cade su un parcheggio Almeno quattro le auto schiacciate: per fortuna erano tutte vuote. Continua a leggere L'articolo Venezia, altro crollo per il vento: torre faro cade su un parcheggio sembra essere il primo su NewsGo.

Venezia - altro crollo per il vento : torre faro cade su un parcheggio : Un altro traliccio è crollato a Venezia a causa del forte vento: a poco più di 24 ore dall' incidente al pilone stradale abbattutosi sul Ponte della Libertà , una torre faro alta una trentina di metri ...

Venezia - torre-faro cade su parcheggio : 20.52 A poco più di 24 ore dall'incidente al pilone stradale abbattutosi ieri sul Ponte della Libertà, oggi pomeriggio una torre faro di 20-30 metri d'altezza è caduta per il vento nell'area di un parcheggio all'interno del Porto Nuovo, a Fusina, nei pressi della banchina cui attraccano anche i traghetti per la Grecia. La struttura ha danneggiato quattro auto, tutte vuote, una delle quali colpita in pieno. La torre-faro era pericolante ed era ...

Venezia : ladro maldestro cade per le scale - soccorso dal titolare del negozio : Venezia: ladro maldestro cade per le scale, soccorso dal titolare del negozio Un trentenne moldavo era riuscito a introdursi in un laboratorio di cosmetici, ma quando è scattato l’allarme è stato preso dal panico e… Continua a leggere L'articolo Venezia: ladro maldestro cade per le scale, soccorso dal titolare del negozio sembra essere il primo su NewsGo.

Venezia : ladro maldestro cade per le scale - soccorso dal titolare del negozio : E' in ospedale con la testa rotta un trentenne moldavo che era riuscito ad entrare in un laboratorio di cosmetici a Marghera , Venezia, forzando una porta. Lo hanno trovato privo di sensi, ai piedi ...

Venezia - il ladro entra nel negozio ma cade per le scale : soccorso dal titolare : Scatta l'allarme di un laboratorio di cosmetici a Marghera . La guardia giurata e il figlio del titolare, avvisati da un alert telefonico, sono arrivati sul posto ed hanno trovato il ladro svenuto a ...

Università : Cà Foscari di Venezia ha festeggiato oggi il 150mo anno accademico (2) : (AdnKronos) - Nel corso della cerimonia è stato conferito il Dottorato Honoris Causa in Economics al professor Richard Blundell della University College of London. Dal palco anche il discorso della rappresentante degli studenti Ana Dacinoi e del personale tecnico-amministrativo Antonio Soldani. Il C

Università : Cà Foscari di Venezia ha festeggiato oggi il 150mo anno accademico : Venezia, 20 feb. (AdnKronos) - L’Università Ca’ Foscari Venezia ha inaugurato oggi al Teatro La Fenice, il 150° anno accademico (anno accademico 2017-18) alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’Ateneo Veneziano, nato nel 1868 come Regia Scuola Superiore di Commercio, compi

Il presidente della Repubblica Mattarella a Venezia per l'inaugurazione del 150° anno accademico di Ca' Foscari : Dopo gli interventi dei rappresentanti degli studenti e del personale tecnico amministrativo, il rettore Bugliesi ha poi conferito il Dottorato Honoris causa in Economia a Sir Richard Blundell, ...