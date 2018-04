Venerdì 20 aprile convegno su cannabis medica

Musica GLISPLENDIDI in concerto La Divina Commedia Torino venerdi 20 aprile 2018 : La band ha centinaia di spettacoli all'attivo in tutta Italia e ha partecipato a trasmissioni come Italia's got talent e Unomattina. Il loro show è tutto da ballare e da cantare.

JOE BALLUZZO VENERDI' 20 APRILE ESCE IL NUOVO SINGOLO "OGGI È UN ALTRO GIORNO" : ... già in tutti i negozi tradizionali, store digitali e piattaforme di streaming, Venerdì 20 APRILE ESCE il NUOVO SINGOLO di Joe "Oggi è un ALTRO giorno". Dal 4 maggio sarà disponibile anche il ...

Uno spazio innovativo a Brindisi : Venerdì 20 aprile si inaugura Ibcenter : Brindisi - Nasce a Brindisi il primo Business Center Coworking, realizzato in via Raffaele Rubini n.12al quinto piano del palazzo che ospita il Banco di Napoli. La struttura, finalizzata all'...

JOE BALLUZZO : Venerdì 20 aprile esce il nuovo singolo “Oggi è Un Altro Giorno” : Dopo le soddisfazioni raccolte con il disco d’esordio “Tra i Miei Colori”, già in tutti i negozi tradizionali, store digitali e piattaforme di streaming, Venerdì 20 aprile esce il nuovo singolo di Joe “Oggi è un Altro Giorno”. Dal 4 maggio sarà disponibile anche il videoclip, girato a San Felice Circeo ed altre località nei pressi di Roma, e […]

Un Posto al sole Anticipazioni : da lunedì 16 a Venerdì 20 aprile 2018 : Scopri tutte le Anticipazioni delle puntate della soap in onda questa terza settimana del mese di aprile.

AL GARIBALDI - Rassegna Teatro Amatoriale Città di Santa Maria Capua Vetere : Venerdì 20 aprile in scena la compagnia "Lassastà" : ... affetto da una misteriosa malattia, il poetico Ugo, impotente dinanzi alla cruda realtà della chiusura della sua storica libreria, Saverio, sempre insoddisfatto e polemico con tutto il mondo che lo ...

Ascolti TV | Venerdì 13 aprile 2018. Boom per la Corrida di Conti (27.4%) : La Corrida Su Rai1 l’esordio de La Corrida - in onda dalle 21.31 alle 23.56 – ha conquistato 5.999.000 spettatori pari al 27.4% di share. Su Canale 5 Il Segreto - in onda dalle 21.40 alle 24.39 – ha raccolto davanti al video 1.981.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 828.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Italia 1 Sei su Scherzi a Parte ha intrattenuto 1.364.000 ...

Giochi del Commonwealth 2018 - tutti i risultati di Venerdì 13 aprile. Dominio per Caster Semenya : A Gold Coast (Australia) proseguono i Giochi del Commonwealth. Di seguito i risultati e i podi di oggi venerdì 13 aprile. Atletica Salto con l’asta (femminile): la canadese Alysha Newman si prende tutto. Medaglia d’oro, primato dei Giochi e primato nazionale con un super 4.75. Battute le neozelandesi Mccartney e Kennedy. 3000 siepi (maschile): ovviamente è Dominio kenyano. 1-2-3 per gli africani: 8:10.08 (record della manifestazione) ...

Estrazione Eurojackpot di Venerdì 13 Aprile 2018 : Estrazione Eurojackpot di venerdì 13 Aprile 2018, ecco la cinquina vincente e i due euronumeri, estratti nel concorso numero 15 di oggi. Estrazione Eurojackpot di venerdì 13 Aprile 2018 Combinazione Vincente Euronumeri 3 10 21 25 34 7 10 La prossima Estrazione sarà effettuata il 20 Aprile 2018 Numeri più frequenti e piu ritardatari aggiornati all’Estrazione di oggi Numeri della […] L'articolo Estrazione Eurojackpot di venerdì 13 ...

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2018 in DIRETTA : Venerdì 13 aprile. Pellegrini vince i 100 dorso ed annuncia un futuro in tv? Tris di farfalliste a Glasgow : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare degli Assoluti di Nuoto a Riccione. Quarta giornata di gare degli Assoluti 2018 nello Stadio del Nuoto di Riccione. Dopo la scorpacciata di tempi interessanti di ieri, oggi ad attirare l’attenzione degli appassionati sarà la sfida dei 100 farfalla uomini tra Piero Codia e Matteo Rivolta, già protagonisti agli Europei in vasca corta a Copenhagen (Danimarca) ed entrambi ...