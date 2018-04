Vende uno smartphone on line | incassa i soldi ma non lo spedisce

Torino : spara a uno spacciatore che tentava di Vendergli la cocaina Video : Quando l'insistenza di uno #spacciatore per vendere la sua merce va oltre ogni limite, l'ipotetico cliente può perdere la pazienza in svariati modi: parolacce, minacce di denuncia, una chiamata ai carabinieri, ma quando lo spacciatore incontra persone che veramente la pazienza non sanno cos'è si ritrovano stesi per terra con una pallottola nella gamba. Davide Lorenzetti è stato soprannominato 'il giustiziere' dopo aver sparato all'insistente ...

Torino : spara a uno spacciatore che tentava di Vendergli la cocaina : Quando l'insistenza di uno spacciatore per vendere la sua merce va oltre ogni limite, l'ipotetico cliente può perdere la pazienza in svariati modi: parolacce, minacce di denuncia, una chiamata ai carabinieri, ma quando lo spacciatore incontra persone che veramente la pazienza non sanno cos'è si ritrovano stesi per terra con una pallottola nella gamba. Davide Lorenzetti è stato soprannominato 'il giustiziere' dopo aver sparato all'insistente ...

In Spagna celebrano Monchi : 'Nessuno Vende come lui' : ROMA - ' La gestione di Monchi negli ultimi anni verrò ricordata come una delle più impressionanti nella storia del calcio '. Sui giornali spagnoli, il direttore sportivo della Roma viene celebrato ...