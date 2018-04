Var | Bundesliga | squadre richiamate in campo per un rigore a fine primo tempo

Incredibile in Bundesliga : rigore assegnato dal Var nell’intervallo : Incredibile quanto successo in Bundesliga, assegnato un rigore dal Var durante l’intervallo, episodio accaduto ieri durante la gara tra Mainz e Friburgo. Il direttore di gara Guido Winkmann, ha infatti assegnato un calcio di rigore grazie all’ausilio del Var quando le due squadre si trovavano già negli spogliatoi per l’intervallo. L’arbitro ha dovuto richiamare in campo le squadre mentre gli irrigatori stavano annaffiando il campo ed il ...

Bundesliga - i tifosi contestano la Var. Anche quando li favorisce : Ormai il calcio è cambiato. Si è evoluto, ma non per tutti è migliorato. La tecnologia in campo non convince tutti, non piace a molti tifosi che la contestano a priori. Quanto il mondo ultras sia contrario alla Var si può capire Anche da quanto accaduto ieri in Bundesliga , durante la partita fra Borussia Moenchengladbach e Hertha Berlino . Per i Fohlen riuscire ad agganciare ...

Bundesliga - Augsburg-Bayern Monaco 1-4 : baVaresi campioni di Germania : AUGUSTA , Germania, - Il Bayern Monaco è campione di Germania a cinque giornate dal termine , 28 i titoli complessivi, 27 quelli di Bundesliga, . La squadra di Heynckes, che aveva preso in mano la ...