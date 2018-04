meteoweb.eu

: #ItaliaSicura #ONSCI Milano, Vallanzasca chiede la libertà condizionale, sì del carcere: Il… - ItaliaSicuraTW : #ItaliaSicura #ONSCI Milano, Vallanzasca chiede la libertà condizionale, sì del carcere: Il… - cuoreitaliano7 : RT @Adnkronos: #Vallanzasca chiede libertà condizionale - rmc_official : #RMCNEWS #Vallanzasca chiede la libertà condizionale, d'accordo il carcere di #Bollate -

(Di martedì 17 aprile 2018) Milano, 17 apr. (Adnkronos) – Renato, noto alle cronache come il Bel Renè, ha chiesto ai giudici del tribunale di Sorveglianza di Milano “la liberazione” o in subordine la “semi”, beneficio già ottenuto nell’ottobre 2013 ma poi revocato dopo l’arresto del giugno 2014 per aver rubato in un supermercato di due paia di boxer, due cesoie e del concime per piante. Una tentata rapina impropria costata all’ex capo della banda della Comasina una condanna a 10 mesi di carcere e 300 euro di multa, che si aggiungono al curriculum criminale fatto di 4 ergastoli e 296 anni di carcere. Nell’istanza, presentata dal difensore Davide Steccanella, si ricorda come, che a maggio compirà 70 anni, abbia trascorso in carcere 45 anni, “quasi mezzo secolo”. Dal dicembre 2009 il detenuto ha iniziato a ...