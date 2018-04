Vallanzasca chiede la semilibertà Il suo avvocato | È profondamente cambiato

ilgiornale

(Di martedì 17 aprile 2018) Sta scontando 4 ergastoli e 296 anni di carcere e, nella sua carriera criminale, ci sono diverse fughe dalla prigione. Stiamo parlando di Renato, che ha chiesto ai giudici del tribunale della Sorveglianza di Milano "la liberazione condizionale" o in subordine la "". C'è da dire subito che ottenne questo beneficio nell'ottobre 2013, ma gli venne revocato dopo un nuovo arresto, nel giugno 2014, per un furto in un supermercato.Nell'istanza, presentata dall'Davide Steccanella, si ricorda come, che a maggio compirà 70 anni, abbia trascorso in carcere 45 anni, "quasi mezzo secolo". Dal dicembre 2009 il detenuto ha iniziato a usufruire di permessi, nel marzo 2010 ha iniziato a lavorare nella cooperativa Ecolab, lavorava in una ricevitoria a Milano prima dell'ultimo arresto, una frenata nel suo percorso di riabilitazione che lo trasforma "da efferato ...