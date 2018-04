Valerio Staffelli irrompe in studio e consegna il tapiro ad Alessia Marcuzzi

lanostratv

: RT @vvervaiin: L'entrata in studio di Valerio Staffelli con il tapiro!!!! A D O R O. Io questa finale me la ricorderò solo per questo #isola - Topina2017 : RT @vvervaiin: L'entrata in studio di Valerio Staffelli con il tapiro!!!! A D O R O. Io questa finale me la ricorderò solo per questo #isola - Nico_Pedrazzini : RT @trash_italiano: #Isola dei Famosi CHOC: Valerio Staffelli fa irruzione in studio. - birardac : RT @vvervaiin: L'entrata in studio di Valerio Staffelli con il tapiro!!!! A D O R O. Io questa finale me la ricorderò solo per questo #isola -

(Di martedì 17 aprile 2018)riceve ild’oro daNel momento dedicato all’intervista a Francesca Cipriani, ecco succedere ciò che nessuno si sarebbe mai aspettato. Difatti a un certo punto l’inviato di Striscia La Notiziaha fatto irruzione inperre l’ennesimoalla conduttriceper via del famosissimo caso canna – gate. Per i pochi che non lo sapessero nella seconda puntata del reality show la ex naufraga Eva Henger, prima di essere eliminata, ha accusato Francesco Monte di essersi fumato della marijuana. Una accusa, che ha fatto scatenare un tremendo polverone mediatico. Ma non è finita perchè anche Striscia ha voluto indagare su questa faccenda, facendo emergere nuovi importantissimi dettagli. Dettagli ignorati dalla produzione del reality in queste ultime settimane. Motivo per cui ...