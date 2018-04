Valanga Rigopiano | il fratello di una vittima | “Trovati altri parenti di dolore”

meteoweb.eu

: RT @laprof19: Domani sono esattamente 15 mesi che la valanga a Rigopiano ha ammazzato mia cugina. Aveva 22 anni ed era la mia metà. Io per… - Momodimomo : RT @laprof19: Domani sono esattamente 15 mesi che la valanga a Rigopiano ha ammazzato mia cugina. Aveva 22 anni ed era la mia metà. Io per… - laprof19 : Domani sono esattamente 15 mesi che la valanga a Rigopiano ha ammazzato mia cugina. Aveva 22 anni ed era la mia met… - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: A #Rigopiano, luogo della tragica valanga, si cercano ancora gli effetti personali delle vittime. In Val di Susa resta chiusa l… -

(Di martedì 17 aprile 2018) “Ci siamo conosciuti purtroppo per una tragica vicenda e con il passare dei mesi noi familiari di Dino ci siamo accorti di aver perso un, un figlio, uno zio, ma abbiamo trovatofratelli e sorelle con i quali condividiamo un immenso dolore”. Cosi’ racconta all’ANSA ilmaggiore di Dino, Alessandro Di Michelangelo, riferendosi aglifamiliari delle vittime, dopo il flash mob a Chieti in ricordo del, Dino Di Michelangelo, della cognata, Marina Serraiocco, ma anche delle altre 27 vittime dellache ha travolto l’hotela Farindola (Pescara) il 18 gennaio 2017. “Ora vogliamo sapere la verita’ qualunque essa sia – aggiunge tra l’emozione Alessandro – non per perseguitare o per avere un capro espiratorio, ma vogliamo avere fiducia nelle istituzioni e nel lavoro della magistratura: ...