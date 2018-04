“Vai | Bianca | ora” La gaffe “finale” di Stefano De Martino | sfuggita a molti spettatori

caffeinamagazine

(Di martedì 17 aprile 2018) L’Isola dei Famosi 2018 è finalmente andata agli archivi, portandosi dietro tutto il suo carico di polemiche, accuse, veleni e insinuazioni varie. Un’edizione sicuramente tra le più discusse e travagliate nella storia dei reality show italiani, che ha visto trionfare Nino Formicola di fronte ae Amaurys e che ha visto andare in scena, nel corso delle settimane, una vera e propria guerra. Non tanto tra i naufraghi, che pure non se le sono certo mandate a dire durante la permanenza forzata in Honduras, quanto piuttosto tra la trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi e il tg satirico più famoso d’Italia, Striscia la Notizia, che ha messo il programma nel mirino fin dai suoi albori non risparmiando attacchi continui, alcuni anche piuttosto pesanti. Dal cibo troppo “abbondante”, probabilmente inviato dalla produzione, all’uso di telefonini ...