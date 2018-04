Vaccini | Jovanotti durante il concerto di Bologna | “Si fanno le ricerche su internet ma

meteoweb.eu

(Di martedì 17 aprile 2018) In occasione deltenuto aha parlato di fake news e di. Il popolare cantante ha dichiarato: “Io posso fare una ricerca suma c’è gente che ha dedicato la vita allo studio delle malattie, allo studio delle cure. Queste persone hanno passato la loro intera vita allo studio della medicina: è faticoso, io non credo che siano lì per fregare il prossimo: si può andare suma poi ci si affida a chi ne sa di più!“. L'articoloildi: “Silesuma poi ci si affida a chi ne sa di più!” sembra essere il primo su Meteo Web.