Uscita Naruto to Boruto Shinobi Striker vicina? Sentiamo il producer

(Di martedì 17 aprile 2018)toera originariamente previsto per la prima parte del 2018, ma il gioco è stato poi rimandato. Una decisione presa dagli sviluppatori stessi di Soleil Ltd, in modo da poter lavorare per apportare diversi miglioramenti, incluse le modifiche al gameplay e la stabilità dei server online. Poco male, a nostro parere, se i lavori sullo sviluppo sono volti a migliorare l'esperienza prima del rilascio, ma intanto molto presto potremo saggiare le novità grazie a una nuova open beta: inoltre, ildel gioco ci ha fornito qualche aggiornamento.Noriaki Niino,di Bandai Namco Entertainment, ha dichiarato quando avremo il secondo test open beta perto, ovvero verso la fine di luglio all'inizio di agosto. Una data di, purtroppo, non è stata ancora rivelata, ma l'annuncio potrebbe essere imminente. A questo punto, ...