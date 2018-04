USA | senatore Nonini vuole infliggere pena capitale a chiunque ricorra ad aborto

Blastingnews

: RT @UnioneSarda: #Usa senatore John #McCain operato per infezione 'Condizioni stabili' - PisuDavi : RT @UnioneSarda: #Usa senatore John #McCain operato per infezione 'Condizioni stabili' - UnioneSarda : #Usa senatore John #McCain operato per infezione 'Condizioni stabili' - adario : Analytica, Zuckerberg incontra la commissione Usa: “Buongiorno Senatore, come vanno le emorroidi?” -

(Di martedì 17 aprile 2018) La settimana scorsa ilamericano Bobha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti l’che hanno suscitato numerosissime critiche: “l’è omicidio, chi abortisce dovrebbe essere condannato a morte”. A seguito di queste affermazioni anche la sua campagna elettorale per diventare vicegovernatore dell’Idaho è a rischio a causa delle innumerevoli critiche; i dati hanno subito confermato la crescente perdita di consensi per ilche ha dovuto correggere il tiro ap24 ore dopo le fatidiche affermazioni. Secondo illa pratica dell’non dovrebbe esistere, anzi ha proposto di condannare allatutte le donne cheno a tale pratica. Le affermazioni sono state rilasciate durante un forum del podcast cristiano Cross Politic, evento che vedeva anche iltra i suoi ospiti. Tra questi c’erano anche Steve Yates, ex ...