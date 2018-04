Usa | motore esplode motore in volo | una donna morta | l' altra risucchiata

Esplode motore - un morto su Boeing Usa : 21.50 Una persona è morta e altre sette sono rimaste ferite a bordo di un Boeing della SouthWest Airlines diretto da New York a Dallas. Forse in seguito a un'esplosione uno dei motori si è staccato durante il volo danneggiando un finestrino, le ali e la fusoliera. L'aereo è stato costretto a compiere un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Filadelfia. A bordo 143 passeggeri e cinque membri dell'equipaggio.

Rag Usa - rubano ciclomotore : arrestati due rumeni : Gli agenti della Polizia di Stato di Ragusa ieri sera hanno arrestato due rumeni per furto aggravato. Avevano rubato un ciclomotore .

Fiat richiama oltre 15.000 vetture a caUsa di un difetto al motore : La Fiat, ormai da tempo diventata Fiat Chrysler Automobiles, negli ultimi anni sotto la guida dell’Amministratore Delegato, Sergio Marchionne, da una situazione difficile a registrare una importante ripresa che l’ha trasformata, oggi, in una delle case automobilistiche di maggior rilievo del settore. Per i prossimi mesi si attende con impazienza di conoscere la strategia per i prossimi cinque anni del gruppo FCA che potrebbe ...