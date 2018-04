Usa | motore di aereo si stacca | un morto

swissinfo.ch

: Usa, motore in fiamme su un volo della Southwest: un ferito #aereo - MediasetTgcom24 : Usa, motore in fiamme su un volo della Southwest: un ferito #aereo - Corriere : Esplode motore su aereo in volo tra New York e Dallas: muore una passeggera - ViaggidiMonique : RT @Atlantide4world: #Usa:atterraggio di emergenza a #Philadelphia per un aereo della #Southwest da New York a #Dallas.Un motore si è rotto… -

(Di martedì 17 aprile 2018) Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...